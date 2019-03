Popis Ajaksu w Madrycie. Real stracił już cztery gole

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

73 minuta Z rzutu wolnego piękne uderzenie w samo okienko Schoene! Courtois też zawinił.

72 minuta 1:4! Co za gol!

70 minuta Asensio daje nadzieję Realowi! Piłka po strzale Hiszpana wpada po rykoszecie do bramki.

69 minuta I już "tylko" 1:3!

68 minuta Świetna obrona Onany po strzale Bale'a. Jak nie idzie, to nie idzie.

65 minuta Gol jednak zaliczony! Wiemy już, że na pewno nie będzie dogrywki.

63 minuta Gola jednak nie powinno być. Sędzia jeszcze sprawdza sytuację. Zanim padł gol, Mazraoui zagarnął piłkę zza linii autu.

62 minuta Serb przełożył sobie piłkę z prawej na lewą nogę i piękny strzał z linii pola karnego. Piłka ląduje w samym okienku!

61 minuta TADIĆ! 3:0! NIE SA MO WI TY JEST!

61 minuta

Co za wizja! To jest Tadić? To jest raczej jakiś Zidanić. — Michał Majewski (@MajewskiMichal) March 5, 2019

59 minuta Tadić! Kolejne, fantastyczne prostopadłe podanie do Mazraouiego, ale ten już niecelnie.

58 minuta Ależ Benzema na lewym skrzydle! Oszukany jak dziecko Ziyech, ale strzał z ostrego kąta obok słupka. Niewiele zabrakło.

53 minuta Benzema teraz ładnie pokazał się w odstępie kilku minut. Najpierw strzelał z woleja, kilkadziesiąt sekund później głową. Ale bez powodzenia.

52 minuta Ale Ajax nie zamierza na dwóch golach poprzestawać. Courtois poradził sobie jednak ze strzałem Van de Beeka.

50 minuta Tymczasem Tottenham objął prowadzenie po strzale Kane'a! Borussia potrzebuje pięciu goli do awansu...

48 minuta A teraz było blisko! Po strzale Asensio piłka nieznacznie minęła bramkę.

47 minuta Modrić - ładna akcja, ale zablokowany. Inny Chorwat wyszedł ba drugą część.

22:03 II połowę rozpoczął Ajax.

21:55

HALF-TIME



So. Much. Drama!



#UCL nights



Ziyech & Neres stun Real Madrid as Ajax make sensational start

Lloris makes two fine saves in first half to deny Dortmund



Follow LIVE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

21:53 Real pod ścianą, na dodatek już dwie zmiany wykorzystane.

21:49 2:0 dla Ajaksu po pierwszej połowie, kto by się spodziewał, że już w pierwszych 45 minutach amsterdamczycy odrobią straty? W Dortmundzie na razie bez bramek.

45 minuta I mamy przerwę!

45 minuta Nacho uderzał po rzucie rożnym, ale obok słupka.

45 minuta 2 minuty doliczone do pierwszej połowy.

44 minuta

Dušan Tadić has been directly involved in 9 goals in 8 #UCL games this season (5 goals, 4 assists) pic.twitter.com/INscyuSZoo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

44 minuta Tymczasem Tadić długo raczej nie zagrzeje miejsca w Amsterdamie...

43 minuta

Ramos wykartkował się specjalnie — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 5, 2019

43 minuta Kibicom Realu na pewno nie do śmiechu...

42 minuta Bale przebojem w pole karne! Słupek ratuje Ajax.

41 minuta Asensio zablokowany przez Blinda. Było groźnie. Coś się zaczęło dziać pod bramką Ajaksu.

37 minuta Tym razem Bale wrzucił na głowę Benzemy, Onana minął się z piłką, ale obrońcy Ajaksu zażegnują niebezpieczeństwo.

36 minuta Brazylijczyk nie da rady, ze łzami w oczach schodzi z murawy. Asensio w jego miejsce.

35 minuta Znowu groźnie pod bramką Realu. Courtois tym razem uwinął się ze strzałem Ziyecha.

32 minuta Co gorsza, Brazylijczyk tuż za linią końcową trzyma się za kostkę. Kibice Realu pewnie drżą...

31 minuta Indywidualna akcja Viniciusa - świetna szybkość, gibkość, ale strzał Brazylijczyka zatrzymał się na bocznej siatce.

30 minuta Tymczasem kartkę obejrzał Carvajal.

29 minuta I pierwsza zmiana w zespole Królewskich. Patrząc na to z jakim grymasem bólu boisko opuszcza Lucas, Hiszpana czeka dłuższa przerwa w grze. W jego miejsce Bale. Walijczyk przywitany bardziej gwizdami niż brawami.

26 minuta Pierwsza żółta kartka dla piłkarza Ajaksu. Mazraoui nie zagra w pierwszym ćwierćfinale, o ile Holendrzy wywalczą awans.

25 minuta I kolejna szansa Ajaksu. Tym razem Tadić, ale broni Courtois!

24 minuta I pierwsza świetna obrona Onany po strzale Vazqueza z lewej strony. Akcję świetnie zainicjował Vinicius.

22 minuta Neres z szansą na 3:0! Jego lob mija jednak bramkę Królewskich.

21 minuta W tym momencie to amsterdamczycy są w następnej fazie. Jeden gol Realu i będzie dogrywka.

20 minuta Królewscy na razie jak dzieci we mgle. Zagubieni...

20 minuta Kapitalnie rozprowadził piłkę Tadić, świetnie zagrał prostopadle do Brazylijczyka, a ten na spokoju nie uderzył nad bramkarzem Realu.

18 minuta I 2:0 dla Ajaksu! Neres!

17 minuta Tymczasem próbka umiejętności ze strony Neresa:

15 minuta Kroos sprzed pola karnego, ale dobre kilka metrów obok bramki.

13 minuta

Strata Kroosa początkiem nieszczęścia. Toni nie powinien grać w obecnej formie. Robi mu się krzywdę wystawiając. — Leszek Orłowski (@Leszek_Orlowski) March 5, 2019

10 minuta Kroos chciał się zrehabilitować, ale w polu karnym został powstrzymany przez piłkarzy Ajaksu.

8 minuta Fatalna strata Kroosa, Tadić pięknie wykłada piłkę do Ziyecha i Courtois bez szans.

7 minuta I GOL DLA AJAKSU!

21:07 Real agresywny od samego początku. Piłkarze i trenerzy powtarzają: bez agresji meczu się nie wygra.

4 minuta I pierwsza dogodna sytuacja! Wrzutka z prawej strony Lucasa, Varane uderza głową w spojenie słupka z poprzeczką!

3 minuta Dużą ochotę do gry przejawia od początku Benzema.

2 minuta Czy amsterdamczycy są w stanie zagrać tak jak w pierwszym meczu albo tak jak w fazie grupowej w Monachium z Bayernem? Przypomnijmy, że obrona Realu dziś bez zawieszonego Sergio Ramosa.

1 minuta Vinicius pierwszy raz faulowany. Ajax łatwo nie odpuści Brazylijczykowi. W pierwszym meczu był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku.

1 minuta Piłkarze w białych strojach rozpoczęli od środka.

1 minuta ZACZYNAMY!

20:58 Tłumaczyć nie trzeba.

20:56 Madryt gotowy na wielkie starcie. Kibice odśpiewali hymn, piłkarze wychodzą na murawę.

20:52

Isco na trybunach Co za głupota — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) March 5, 2019

20:52 Bale, Isco - niegdyś wielcy, dziś jednego z nich na pewno nie zobaczymy. Drugiego na pewno nie przez całe spotkanie.

20:49 Kibice Królewskich też są ze swoją drużyną...





20:48 Źródło: EPA/KIKO HUESCA Kibice Ajaksu opanowali Madryt

20:45

Real Madrid have won their last 5 home matches against Dutch visitors since their 1995 defeat by Ajax...#UCLpic.twitter.com/FPftm63ChG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

20:45 Statystyki ostatnich potyczek Realu z Holendrami wskazują zdecydowanie za Hiszpanami:

20:45

How Dortmund & Tottenham start tonight in Germany #UCLpic.twitter.com/p9lZ9D1G5P — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

20:44

Real Madrid & Ajax team news from the Bernabéu...#UCLpic.twitter.com/du6DzwbHJN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019





20:39 ZNAMY JUŻ SKŁADY WSZYSTKICH CZTERECH DRUŻYN.

20:25 W drugim wtorkowym spotkaniu Tottenham będzie bronił wyniku 3:0 z Wembley ze starcia z Borussią. Niemcy nie składają broni.

20:24 Źródło: eurosport.pl Forma uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów

20:22 Patrząc na ostatnią formę, kibice Królewskich mają powody do obaw.