Futbol jest brutalny. Liverpool miał rekordowy sezon, skończył bez tytułu

Żaden wicemistrz ligi angielskiej nie mógł dotąd pochwalić się takim dorobkiem punktowym, jaki osiągnął Liverpool w zakończonych dopiero co rozgrywkach. Taki wynik dawałby The Reds mistrzostwo kraju w 25 z 26 poprzednich sezonów Premier League. Drużyna Juergena Kloppa zrobiła wszystko, co mogła, a i tak się nie udało.

Punkty pięciu ostatnich wicemistrzów Anglii SEZON ZESPÓŁ PUNKTY 2018/2019 Liverpool 97 2017/2018 Manchester United 81 2016/2017 Tottenham 86 2015/2016 Arsenal 71 2014/2015 Manchester City 79

Kapitan z klasą

Rywali w walce o mistrzostwo pocieszał nawet kapitan obrońców tytułu Vincent Kompany.



97 - Liverpool’s tally of 97 points would have been enough to win the Premier League in all but one of the previous 26 seasons of the competition. Brutal. — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2019

- To najtrudniej wywalczony i najbardziej satysfakcjonujący tytuł. Liverpool był wyjątkowy w tym sezonie. Nie mówię tego po to, żeby ich dobijać. Jest jak jest, ale nie zasłużyli dziś na miano przegranych – stwierdził doświadczony belgijski środkowy obrońca w rozmowie z telewizją Sky Sports.

W ostatniej kolejce sezonu City przypieczętowało tytuł, rozbijając na wyjeździe Brighton 4:1.



1 - Liverpool became the first team in top-flight history to win as many as 30 games and 97 points in a season and not win the title. Additionally, no side has ever previously lost just one game in a top-flight season and not won the title. Margins. — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2019

- Dzięki temu jestem jeszcze bardziej szczęśliwy. Rywalizowaliśmy z tak dobrą drużyną przez cały sezon, ale kiedy byliśmy pod ścianą, to wygraliśmy na Etihad (2:1 z Liverpoolem w styczniu - red.). To dziś zrobiło różnicę. Dla mnie, dla całego zespołu i kibiców to coś wspaniałego - przyznał.

Ku pokrzepieniu serc

Teraz przed Liverpoolem ostatni akord sezonu. 1 czerwca drużyna Kloppa zmierzy się na stadionie Atletico Madryt z Tottenhamem w finale Ligi Mistrzów. The Reds zagrają o trofeum po niewiarygodnym dwumeczu z Barceloną w półfinale. Dzięki temu ból po zajęciu drugiego miejsca w lidze jest nieco mniejszy.

- Mamy trzy tygodnie na przygotowanie się do finału Champions League. Ta drużyna błyskawicznie nabiera doświadczenia. Dajmy sobie szansę - Klopp zaznaczył po ostatnim meczu sezonu z Wolverhampton na Anfield (2:0).

- Muszę pogratulować Manchesterowi City. W dwóch ostatnich sezonach zdobyli 198 punktów. Całkiem nieźle. Trochę im pomogliśmy, naciskając ich tu i tam, ale mają mój całkowity szacunek - dodał w swoim stylu szkoleniowiec Liverpoolu.

Wyniki 38. kolejki Premier League:

Brighton - Manchester City 4:1

Burnley – Arsenal 1:3

Crystal Palace – Bournemouth 5:3

Fulham – Newcastle United 0:4

Leicester City – Chelsea 0:0

Liverpool - Wolverhampton 2:0

Manchester United – Cardiff City 0:2

Southampton FC – Huddersfield Town 1:1

Tottenham – Everton 2:2

Watford – West Ham United 1:4