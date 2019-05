Jubileuszowy gol Manchesteru. Pierwsza taka drużyna od 130 lat

Do 70. minuty spotkania kończącego 37. kolejkę - mimo przewagi gospodarzy - utrzymywał się wynik bezbramkowy, który skomplikowałby mistrzowskie plany Manchesteru City. Wówczas jednak mocnym i efektownym strzałem z ponad 25 metrów w okienko popisał się Kompany. Kapitan huknął, stadion eksplodował. City zwycięskie w przedostatniej bitwie o tytuł Piłkarze... czytaj dalej »

Pierwszy raz zza pola karnego

Dla 33-letniego Belga to pierwszy gol w obecnym sezonie Premier League i pierwszy w barwach City strzelony zza pola karnego. Przez jedenaście lat pobytu w klubie z niebieskiej części Manchesteru łącznie strzelił ich 20 we wszystkich rozgrywkach. Była to też jubileuszowa, setna bramka zdobyta przez The Citizens na Etihad we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Żadnej innej angielskiej drużynie podobna sztuka nie udała się wcześniej w jednej kampanii.

Wygrana 1:0 z Lisami oznacza też, że piłkarze City już w drugim sezonie z rzędu odnieśli przynajmniej jedno zwycięstwo z każdą z 20 drużyn w lidze. Jedynym angielskim zespołem, któremu wcześniej udał się podobny wyczyn był Preston w sezonach 1888/89 i 1889/90.

A to nie wszystko. City zwyciężyło w każdym z ostatnich 13 meczów w Premier League. To czwarty sezon z rzędu, w którym dany zespół wygrał tyle lub więcej spotkań. Z tym że Obywatele to jedyna ekipa, która zrobiła to w tym czasie dwukrotnie. Poprzednio w końcówce 2017 roku zatrzymali się dopiero na osiemnastu kolejnych, ligowych zwycięstwach.

Źródło: EPA/Nigel Roddis Guardiola gratuluje Kompany'emu

Pierwszy raz od 10 lat?

Kolejkę przed końcem drużyna Pepa Guardioli ma 95 punktów i o jeden wyprzedza Liverpool. Jeśli pokona w niedzielę na wyjeździe Brighton, to obroni mistrzowski tytuł. W ciągu ostatniej dekady nie udało się to żadnej innej drużynie w Premier League.



Wyniki 37. kolejki Premier League:



poniedziałek

Manchester City - Leicester City 1:0



niedziela

Arsenal - Brighton 1:1

Chelsea - Watford 3:0

Huddersfield - Manchester United 1:1



sobota

Newcastle - Liverpool 2:3

Bournemouth - Tottenham 1:0

West Ham United - Southampton 3:0

Wolverhampton - Fulham 1:0

Cardiff City - Crystal Palace 2:3



piątek

Everton - Burnley 2:0