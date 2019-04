Bednarek nadal niepewny utrzymania. Wygrana uciekła w końcówce

Piłkarze z St. Mary's Stadium podchodzili do wtorkowego starcia delikatnie skonsternowani po sobotniej wyjazdowej porażce 1:3 z Newcastle United. Mecz na St. James's Park miał spore znaczenie, zwycięstwo w Wielką Sobotę zapewniało ligowy byt. Bednarek i jego klubowi koledzy spokoju o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej musieli więc poszukać podczas kolejnego wyjazdu, tym razem na Vicarage Road.

Wystarczyło siedem sekund

"Święci" wspominany spokój mieli sobie zapewnić w historycznych okolicznościach. Gracze Watfordu ledwie zdążyli rozpocząć grę na własnej połowie, a Long już zdążył zaatakować próbującego długiego przerzutu Craiga Cathcarta, odebrał rywalowi piłkę i spokojnie przelobował Bena Forstera. Jedyna bramka tego wieczoru była też rekordową w dziejach Premier League.



Straight to the top



Here's who Shane Long surpassed with his record-breaking goal https://t.co/X5FTVPxar4#PLpic.twitter.com/vpRsVvhruw — Premier League (@premierleague) 23 kwietnia 2019

Święci wciąż bez świętego spokoju

Dla Bednarka wtorkowy wieczór był 20. z rzędu ligowym meczem, w którym zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Polski stoper zagrał jak na prawdziwego defensora przystało. Pewnie i bez pardonu, czasem zbyt ostro, jak w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, gdy ukarany został żółtą kartką.

Strzelono najszybszego gola w historii Premier League Irlandczyk Shane... czytaj dalej » Mimo tamtej kary wydawało się, że ten wieczór będzie w wykonaniu Bednarka w pełni udany. Tak się niestety nie stało. Watford naciskał z każdą kolejną minutą drugiej połowy coraz mocniej, aż w końcu dopiął swego równo w 90. minucie. Z zamieszania w polu karnym Southampton skorzystał Gray, zapewnił gospodarzom punkt i skomplikował gościom walkę o utrzymanie. Gdyby przyjezdni wygrali byliby niemal pewni pozostania w lidze, a tak trzy kolejki przed końcem mają sześć punktów przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Cardiff i wciąż muszą drżeć o ligowy byt.

Tottenham również we wtorek nadrabiał zaległości, z tym że te z 31. kolejki. The Spurs długo męczyli się z Brighton, ale w końcu niżej notowanego rywala pokonali. Dwie minuty przed końcem trzy punkty ładnym, plasowanym uderzeniem sprzed pola karnego zapewnił im Eriksen.