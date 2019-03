Diabelskie szczęście Manchesteru. Ta sytuacja przesądziła o awansie

Angielski zespół u siebie przegrał 0:2. W pierwszej połowie rewanżu wykorzystał dwa fatalne błędy zawodników gospodarzy. Romelu Lukaku najpierw przechwycił złe podanie Thilo Kehrera i po minięciu Buffona trafił do siatki. Potem dobił uderzenie Marcusa Rashforda po tym, jak włoski bramkarz wypuścił piłkę z rąk.

Gol w 117. minucie. Porto wyszarpało awans do ćwierćfinału W Porto potrzebna... czytaj dalej » W międzyczasie Manchester sam stracił bramkę. Wychodząc na drugą połowę wciąż był jednak w grze, do awansu potrzebował zaledwie jednego trafienia. Wydawało się, że nic z tego nie wyjdzie. Nie miał nawet pół okazji, aż w końcu już w doliczonym czasie niespodziewanie los się do niego uśmiechnął.

Ręka, VAR i karny

Na strzał rozpaczy zdecydował się Diogo Dalot. Piłka odbiła się od Presnela Kimpembe i wyleciała poza linię końcową. Gdy goście zabierali się do wykonania rzutu rożnego, arbiter nagle gwizdnął. Prowadzący spotkanie Damir Skomina otrzymał sygnał od sędziego VAR, że gracz paryżan blokując uderzenie ręką, był w tym momencie w polu karnym, za co gościom mogła należeć się jedenastka.

Po krótkiej analizie Słoweniec ostatecznie ją podyktował. Gola, jak się okazało na wagę awansu, strzelił Rashford, który co ciekawe dopiero pierwszy raz w karierze podszedł do rzutu karnego.

Źródło: Getty Kimpebe dotyka piłki ręką, za chwilę był rzut karny

Piłkarze Ole Gunnara Solskjaera utrzymali prowadzenie do ostatniego gwizdka. Wygrali 3:1, choć w całym meczu oddali zaledwie cztery celne strzały.

VAR, który został wprowadzony do rozgrywek dopiero w tym sezonie, właśnie od fazy pucharowej, okazał się być dla nich zbawieniem.

Meldując się w ćwierćfinale Manchester przeszedł do historii. Został pierwszą drużyną, która mimo porażki w pierwszym spotkaniu dwiema bramkami na swoim stadionie i tak zdołała wywalczyć awans.



Wyczyn ten należy docenić tym bardziej, że w meczu PSG norweski menedżer nie mógł skorzystać z dziesięciu zawodników, w tym kluczowych, jak Paul Pogba, który pauzował za czerwoną kartkę w pierwszym meczu.





Mata

Matić

Jones

Pogba

Martial

Lingard

Herrera

Valencia

Darmian

Sánchez



Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału piłkarskiej LM (gwiazdka oznacza awans):

środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

Bramki: Bernat (12.) - Lukaku (2.), (30.), Rashford (94. - karny)

*FC Porto - AS Roma 3:1 (1:1); pierwszy mecz - 1:2

Bramki: Soares (26.), Marega (52.), Telles (117. - karny) - De Rossi (37. - karny)



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1

wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen (3:2)

Juventus Turyn - Atletico Madryt (0:2)

środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie