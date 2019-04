"To była kradzież", "powinniśmy zrobić z tym porządek". Kontrowersje w hicie ekstraklasy

Lechia prowadziła 1:0, ale ostatecznie przegrała 1:3 i straciła pozycję lidera, a może i szanse na mistrzostwo Polski. Frustracja w Gdańsku była więc ogromna. Gdańszczanie wyładowali ją po meczu na sędzim Danielu Stefańskim, który w trakcie spotkania podjął kilka decyzji nie po myśli miejscowych.

Wszystko zaczęło się w 2. minucie, kiedy Artur Sobiech minął Radosława Cierzniaka i oddał strzał na pustą bramkę. Legię przed utratą gola uchronił ofiarnie interweniujący wślizgiem Jędrzejczyk. Piłka odbiła się od jego klatki piersiowej, po czym trafiła w rękę, którą podpierał się na murawie. Po kontakcie z klatką piersiową piłka nie zmierzała już w światło bramki. Lechia straciła szansę na gola. Dla bezpieczeństwa Jędrzejczyk wybił jeszcze piłkę na rzut rożny.

Źródło: Newspix Artur Jędrzejczyk zatrzymuje piłkę ręką w 2. minucie

Cały stadion widział rzut karny dla Lechii, tak samo zresztą jak Stefański. Sędzia z Bydgoszczy (choć mieszkający w Warszawie, co dodaje dodatkowego smaczku tej kontrowersji) intuicyjnie wskazał na 11. metr. Wkrótce jednak udał się do swojego monitora i wycofał się z decyzji. Po wideoweryfikacji zamiast karnego albo rożnego zarządził... rzut sędziowski.

Rzut sędziowski

Sędzia prawdopodobnie powołał się na przepis, który mówi o tym, że dopuszczalne jest dotknięcie piłki ręką w obrębie pola karnego, o ile wcześniej kontakt z nią miała inna część ciała zawodnika. Dlaczego w takim razie Lechia nie dostała przynajmniej rzutu rożnego? Jędrzejczyk wybił piłkę poza linię końcową, ale stało się to już po gwizdku, którym zaordynował rzut karny. Jedenastki nie było, w związku z czym skończyło się rzutem sędziowskim.

Taką interpretację przedstawił na Twitterze między innymi Łukasz Rogowski, prowadzący stronę "Zawód sędzia".

Dobra decyzja sędziów. Spalonego nie było, a zatem nastąpiła analiza zagrania ręka przez Jędrzejczyka. Zgodnie z wytycznymi, gdy najpierw piłka odbija się od ciała, a następnie trafia w rękę tego samego zawodnika to nie ma mowy o przewinieniu. #LGDLEG@PrawdaFutbolu@KoltonRomanpic.twitter.com/xGGU3duLpk — Łukasz Rogowski ZS (@zawodsedzia) 27 April 2019

W drugiej połowie meczu w Gdańsku sytuacja się powtórzyła. W 76. minucie, już przy stanie 1:1, piłkę znów kopniętą przez Sobiecha w podobny sposób co Jędrzejczyk zablokował William Remy. Nim trafiła go w rękę, piłka odbiła się od nogi. Sędzia był konsekwentny i również w tym przypadku nakazał grać dalej.

Źródło: Newspix Interwencja Williama Remy'ego

- Uważam, że powinniśmy zrobić z tym porządek, bo trochę wymyka się to spod kontroli - nie krył wzburzenia w studiu Canal+ Sport trener Lechii Piotr Stokowiec, choć nie powiedział dokładnie, czy chodziło mu o ewentualnie błędne decyzje sędziego, czy o przepisy. Myśl rozwinął na pomeczowej konferencji.

- Po pierwsze, zacznę od gratulacji dla Legii za zwycięstwo. Po drugie, ten mecz powinien inaczej wyglądać od 5. minuty [wtedy zakończyła się analiza VAR], bo należał nam się ewidentny rzut karny, poza tym powinna być też czerwona kartka dla rywali za zagranie ręką. Po trzecie, przechodząc już do spraw piłkarskich, w drugiej połowie cofnęliśmy się trochę za głęboko, oddaliśmy inicjatywę i przypadkowa bramka na 1:1 spowodowała, że pogubiliśmy się i nie potrafiliśmy na nią odpowiedzieć - dodał Stokowiec.

"Sędzia nas okradł"

Mniej parlamentarnych słów użył bramkarz Lechii, przez wiele lat związany z Legią Duszan Kuciak.

- To była dzisiaj kradzież. Jędrzejczyk - dwie czerwone kartki. Pierwsza na pewno [w 2. minucie], nie ma co się oszukiwać. Ale idźmy dalej. Czy jest normalne, że Jędrzejczyk wybija piłkę na rzut rożny, a sędzia daje rzut sędziowski? Dalej: "Jędza" fauluje jak w futbolu amerykańskim - bez żółtej kartki. W drugiej połowie druga żółta - czerwona. Remy - zblokował ciałem, ale piłka idzie dalej, on ją zgarnia. Dla mnie drugi karny. Ile było fauli dla Legii, których nie było. Ile było autów dla Legii, które powinny być dla nas. Dzisiaj sędzia nas okradł. Nie mówię, że z trzech punktów, ale z punktu - grzmiał gdański bramkarz.

Zwycięstwo wymknęło się Lechii w ostatnich 30 minutach, kiedy gole dla Legii strzelili Paweł Stolarski, Kasper Hamalainen i w doliczonym czasie Iuri Medeiros.