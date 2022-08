Na tę wiadomość w sprawie Lewandowskiego czekali wszyscy kibice Barcelony

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

To była najcięższa decyzja w życiu - przyznał Robert Lewandowski, ale na słynny barceloński stadion wkroczył lekkim krokiem. Na plecach ma numer 9.

Barcelona znalazła pieniądze na rejestrację Lewandowskiego.

"To oficjalne. Barcelona aktywowała tzw. czwartą dźwignię finansową, dzięki sprzedaży 24,5 procenta udziałów w Barca Studios firmie Orpheus Media, należącej do Jaume Rouresa, za co klub otrzyma 100 milionów euro. Tym samym Barca będzie mogła zarejestrować przynajmniej kilku piłkarzy na rozpoczynający sezon mecz z Rayo Vallecano" - informował kataloński "Sport".

Pierwotnie wspomniane udziały w Barca Studios miały trafić do firmy GDA Luma, ale jak donosi "Mundo Deportivo" z powodu "trudności związanych z osiągnięciem porozumienia oraz administracyjnych nieprawidłowości" klub postanowił szybko znaleźć nowego inwestora. Padło na Orpheus Media.

"Kibice będą mogli cieszyć się w sobotę Lewandowskim, jednym z najlepszych transferów lata, a także jego nowymi kolegami" - zapewniała z kolei "Marca".

I rzeczywiście - przedpołudniowe doniesienia hiszpańskich mediów znalazły upragnione przez kibiców Barcelony potwierdzenie.

"FC Barcelona rozpoczęła rejestrację zawodników. Dotyczy to graczy, którzy przedłużyli umowy, i wszystkich pozyskanych w tym oknie z wyjątkiem Julesa Kounde. Lewandowski, Kessie, Raphinha, Christensen, Sergi Roberto i Dembele będą dostępni przeciwko Rayo" - poinformowało w piątkowy wieczór "Mundo Deportivo".

Jak wyjaśniono, Barcelona nadal nie spełnia koniecznych warunków do zarejestrowania byłego obrońcy Sevilli. Kounde musi czekać, aż kataloński klub obniży wydatki na płace lub pozbędzie się przynajmniej jednego piłkarza. W tym kontekście wymienia się przede wszystkim takie nazwiska, jak: Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Sergino Dest i Frenkie de Jong. Niepewna jest również przyszłość Pierre’a-Emericka Aubameyanga.

"La Liga właśnie potwierdziła, że Kessie, Christensen, Lewandowski, Raphinha, Dembele i Sergi Roberto mogą zagrać przeciwko Rayo w sobotę" – potwierdzili doniesienia przed godziną 22 dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Nazwiska wszystkich wymienionych graczy widnieją już w składzie Barcelony w oficjalnym serwisie hiszpańskiej ekstraklasy. Na liście brakuje tylko Kounde.

Mecz Barcelona - Rayo Vallecano w sobotę o godzinie 21.