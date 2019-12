Milik z hat-trickiem w 38 minut, a mecz jeszcze trwa. Liverpool musi zapunktować w Austrii

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

49 minuta A w Neapolu bliżej czwartego gola są gospodarze, aniżeli pierwszego goście.

48 minuta Mane do Salaha, a ten strzela z kilku metrów od bramki nad poprzeczką. Normalnie Egipcjanin nie myli się w takich sytuacjach. Dziś już trzecia pomyłka.

46 minuta Na razie bez zmian w tych czterech drużynach.

46 minuta W Neapolu i Salzburgu właśnie zaczęli II połowę!

19:50

Milik becomes the first EVER Napoli player to score a Champions League hat-trick...and he did it in just 38 minutes



Stat via Sqwuaka pic.twitter.com/Gyv0GC0Zqr — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 10, 2019

19:48 Na razie bohater jest jeden...

19:42 Salzburg bezbramkowo remisuje z Liverpoolem, a Napoli prowadzi z Genkiem 3:0.

19:41 Koniec pierwszej połowy w Salzburgu i niemal równolegle w Neapolu.

45 minuta Wyborna szansa Keity po znakomitym podaniu Salaha. Pomocnik LFC trafia w wychodzącego bramkarza. To powinien być gol.

42 minuta Kolejna próba Minamino. Niecelna.

39 minuta

3’

26’

38’



Arek Milik hits a first-half hat-trick pic.twitter.com/fuB71ScfMC — B/R Football (@brfootball) December 10, 2019

38 minuta 3:0! Pewny strzał Polaka. Jest hat-trick, pierwszy w Lidze Mistrzów dla Arka!

35 minuta Tymczasem w Neapolu rzut karny dla gospodarzy po faulu na Callejonie! Milik z szansą na hat-tricka.

35 minuta Liverpool w natarciu od kilku minut. Obrońcy gospodarzy skutecznie wybijają piłkę z własnego pola karnego.

34 minuta Nie wyszedł strzał Salahowi. Kilka metrów nad poprzeczką.

33 minuta Rzut wolny dla The Reds! Salah faulowany, może być groźnie.

29 minuta Ależ szansa Salaha! Egipcjanin miał idealną okazję, by kontrę zamienić na bramkę. Fatalna pomyłka! Coś nieprawdopodobnego!

19:23

03': Arek Milik

26': Arek Milik



Napoli 2-0 up against Genk and currently qualifying top of Group E. #UCLpic.twitter.com/4Sx4dfPz4s — Squawka News (@SquawkaNews) December 10, 2019

26 minuta Napoli - Genk 2:0! 26. minuta w Neapolu i drugi gol Arka Milika! Świetna centra Mertensa z prawej strony i świetne wykończenie Polaka!

24 minuta Pierwsza okazja dla Haalanda! Ładnie przedarł się Norweg - Alisson czujny do końca.

22 minuta Ulmer najpierw minął Alexandra-Arnolda, ale próba jego strzału zablokowana.

21 minuta Austriacy ruszyli z kontrą. Anglicy czujni w obronie. Ten mecz może się podobać!

20 minuta Świetna szansa przed Liverpoolem! Strzał Mane zatrzymał Stanković. Chwilę później dobijał Keita, ale niecelnie.

18 minuta Świetnie przewidział teraz podanie do Haalanda Alisson. Bramkarz The Reds ładnie wyszedł przed pole karne i wybił piłkę głową.

15 minuta Po kwadransie sytuacja w grupie E wygląda następująco: 1. Napoli - 12 pkt., 2. Liverpool -11., 3. Salzburg - 8., 4. Genk - 1.

10 minuta Mane z dystansu! Nieduża pomyłka.

7 minuta Ależ szansa dla Salzburga! Alisson udowadnia klasę przy próbie Minamino. Dzieje się w Austrii!

5 minuta Tymczasem pierwszy raz zatrudniony bramkarz Austriaków. Stanković powstrzymuje Salaha.

4 minuta To się nazywa powrót Polaka! Snajper reprezentacji Polski wykorzystał fatalny błąd bramkarza debiutującego w Lidze Mistrzów Maartena Vandevoordta.

3 minuta Tymczasem Napoli już objęło prowadzenie. Kto? Arkadiusz Milik!

2 minuta Holenderski obrońca już na samym początku ma dużo pracy.

1 minuta Haaland już w 17. sekundzie próbował przedrzeć się przez obronę LFC. Van Dijk nie dał się przepchnąć.

1 minuta ROZPOCZYNA LIVERPOOL!

18:52

30,000 here in Salzburg are ready! Thanks also to all of you cheering us on around the world! #SALLIVpic.twitter.com/DkGWMdR5Fi — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 10, 2019

18:52 Piłlkarze Salzburga i Liverpoolu już na murawie. Liczymy na bramkostrzelne widowisko, jak na Anfield. Atmosfera na trybunach bajeczna.

18:42

Deze elf zullen het deze avond tegen SSC Napoli opnemen in onze laatste wedstrijd in de Champions League. Forza Racing! #krcgenk#UCL#samengenkpic.twitter.com/ECVZoMWKpx — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 10, 2019

18:30

Tonight's team news is in! #SALLIVpic.twitter.com/nkioU2LUov — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 10, 2019

18:30 Znamy już składy wszystkich czterech drużyn, które rozpoczną swój mecz o 18.55. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że w barwach Napoli od początku zobaczymy Piotra Zielińskiego i wracającego po kontuzji Arkadiusza Milika!

18:24 Źródło: UEFA.com Grupa E przed 6. kolejką LM

18:22 Austriacka drużyna zdobyła u siebie w tegorocznej edycji LM aż osiem bramek. Na stadionie Anfield piłkarze z Salzburga przegrali 3:4 i w tej sytuacji każde niższe jednobramkowe zwycięstwo da im awans.





18:21 Liverpool jest najlepszą drużyną na świecie, ale my wiemy, że jesteśmy mocni u siebie w domu i jeśli zagramy na najwyższym poziomie, to mamy szanse. Haaland przed wtorkowym starciem





18:20 Kibice Salzburga liczą na 19-letniego Norwega Erlinga Brauta Haalanda, który w tej edycji Ligi Mistrzów zdobył już osiem bramek i w klasyfikacji strzelców ustępuje tylko Robertowi Lewandowskiemu z Bayernu (10 goli).







18:20 Relacja na żywo od godziny 18.55.