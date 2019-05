Real chce piłkarza Lyonu. "L'Equipe": oferta na stole

O potencjalnej przeprowadzce Mendy'ego do Madrytu pisze w środę hiszpańska "Marca". Według jej dziennikarzy działacze Realu zintensyfikowali w ostatnich dniach swoje działania i, mimo pewnych rozbieżności dotyczących kwoty transferu, oba kluby wyrażają chęć dopięcia transakcji.

Hazard gotowy na zmianę. Chce wygrać Ligę Europy i odejść Wszystko wskazuje... czytaj dalej » Konkretnymi sumami operuje "L'Equipe", które twierdzi, że na biurko prezesa Juana Michela Aulasa trafiła z Madrytu opiewająca na 30 mln euro oferta. Na ten moment Lyon ma żądać 50 mln.

Dyrektor Juninho

Ważnym aspektem całej sprawy mogą okazać zmiany, które dokonały się we wtorek w OL. W roli dyrektora sportowego do klubu wrócił Juninho Pernambucano, a drużynę jako trener poprowadzi Sylvinho. Obu ma zależeć na pieniądzach z transferu, by pozyskać środki na budowę drużyny na przyszły sezon.

Sprowadzeniem Mendy'ego zainteresowane są też Barcelona i Juventus, ale najbliżej celu jest Real. Wszystko dlatego, że z obrońcą osobiście kontaktował się Zinedine Zidane, a prezesów obu klubów łączą przyjacielskie stosunki.

W minionym sezonie Ligue 1 Mendy rozegrał 30 meczów, w których strzelił dwa gole. W Realu o miejsce w składzie rywalizowałby z Marcelo.