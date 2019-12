Rozbili rywali 8:0, przygotowali niespodziankę. Cała wieś zaproszona na mecz

Zidane niepocieszony. "Zasłużyliśmy na zwycięstwo nad Barceloną" - Mój zespół... czytaj dalej » Mecz drugiej rundy Pucharu Hiszpanii rozegrano w czwartek. Skazywani na pożarcie czwartoligowcy długo dzielnie walczyli. Do przerwy było 0:2, a wszystko posypało się po przerwie. Skończyło się na 0:8, ale ten wieczór kompletnym koszmarem nie był.

Zaprosili wszystkich

Krótko po ostatnim gwizdku piłkarze Becerril, a wraz z nimi sztab szkoleniowy i cała, licząca 754 osób populacja tej leżącej na północy kraju wioski, otrzymali zaproszenie na mecz do San Sebastian. Co ważne, szósty obecnie klub La Ligi zaoferował również darmowy transport oraz kolację na Estadio Anoeta.



- Ten mecz był świętem futbolu i jesteśmy bardzo wdzięczny za to, jak piłkarze Realu Sociedad nas potraktowali. Bardzo dziękujemy również za zaproszenie. Spojrzymy w kalendarz i jak tylko to będzie możliwe, to z radością wybierzemy się do San Sebastian - oświadczył prezes Becerril Juan Antonio Redondo, cytowany przez "Markę".