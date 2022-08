Real Sociedad - FC Barcelona. Relacja na żywo i wynik meczu

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

91 minuta Trzy minuty doliczonego czasu gry.

89 minuta Mecz jest już bardzo rwany. Sociedad nie potrafi odpowiedzieć, Barca z kolei nie kwapi się, aby znacząco przyspieszyć grę. Więcej indywidualnych popisów niż regularnej gry w piłkę.

86 minuta 20 lat na karku. Trudny mecz na gorącym terenie wygrywa właściwie w kwadrans. Ansu Fati pokazuje dziś sporo drzemiącego w nim, wielkiego potencjału.

23:44

64'—Ansu Fati subs on

66'—Assists Dembélé

68'—Assists Lewandowski

79'—Scores



He's special pic.twitter.com/ryRsRxY4Ez — B/R Football (@brfootball) August 21, 2022

85 minuta Podwójna zmiana u Katalończyków. Sergi Roberto i Franck Kessie na murawie, poza nią Gavi i Frenkie de Jong.

81 minuta Barca już spokojnie kontroluje przebieg spotkania, gospodarze głównie za piłką biegają, goście popisują się sztuczkami.

80 minuta Mecz był czystą przyjemnością już w pierwszej połowie. Teraz jest już czystą, ale zabawą dla sympatyków Barcelony i kibiców Roberta Lewandowskiego. Grę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienił Fati.

79 minuta Raphina do "Lewego", ten ustawiony tyłem do bramki na skraju pola karnego przyjmuje piłkę lewą nogą, zagrywa za siebie prawą, przejmuje to Fati i kończy bez większych problemów. Demolka!

79 minuta "Lewy" do dwóch goli dorzuca asystę! Ansu na 4:1.

78 minuta Znajomy widok...

23:37

Two for Lewy



Barça fans can get used to this pic.twitter.com/kNFabnYBCt — B/R Football (@brfootball) August 21, 2022

76 minuta Wykończenie autorstwa Polaka - bomba!

23:35

DUBLET LEWEGO! MASZYNA RUSZYŁA!



Robert Lewandowski dorzuca kolejne trafienie dla FC Barcelony!



Zapraszamy do Eleven Sports 1! #lazabawa

75 minuta Dużo ciszej zrobiło się na stadionie w San Sebastian. Podupadłą wiarę widać też w samych piłkarzach. Kwadrans do końca.

71 minuta Aż cztery zmiany mamy na murawie obecnie. W Barcelonie schodzi Dembele, a w jego miejsce pojawia się Jordi Alba. W Sociedad nie zobaczymy już bohaterów pierwszej połowy, czyli Isaka, Kubo oraz Silvy. W ich miejsce między innymi Mohamed-Ali Cho. Rok 2004.

70 minuta Zaraz wrócimy do gola numer dwa Pana Roberta, ale teraz jeszcze trafienie Dembele i TO podanie Ansu Fatiego. Czapki z głów.

69 minuta Polak wykorzystuje genialny impuls, jaki dał z ławki Fati. Otwierające podanie Pedriego właśnie do Ansu, ten wykłada z pierwszej piłki do "Lewego", który nabiega na piłkę i z ósmego metra kończy pasówką. Mistrz!

69 minuta ROBERT LEWANDOWSKI NA 3:1!!!

67 minuta Znów swoje zrobił Fati, który uderzał w podobny sposób do Dembele, lecz już nie tak skutecznie.

66 minuta Francuz ucisza Anoetę płaskim strzałem lewą nogą, ale całą magię pokazuje tu Fati, który zagrywał do kolegi w otwierający sposób piętą. Czysta maestria młodego Hiszpana.

66 minuta Barca wychodzi na prowadzenie! Dembele!

65 minuta Lewandowski! Przyjęcie z biegu znamionujące największą sportową klasę, po chwili strzał, ale niestety już nie tak dobry jak ten pierwszy kontakt.

64 minuta Xavi odpowiada na nie tylko nasze apele. Czas na zmiany. Ansu Fati za Ferrana. Raphinha za Balde.

62 minuta Oto i wspominana sytuacja ze spalonym. Tam linię złamało aż czterech zawodników gospodarzy, lecz to Le Normand był najbliżej piłki i to jego ruchem sugerował się arbiter.

23:21

Real Sociedad made it 2-1 but it's offside! pic.twitter.com/MrTXlGqJni — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) August 21, 2022

60 minuta Kwadrans drugiej połowy też już minął. Barcelona prowadzi grę, lecz sytuacje konkretniejsze stwarzają sobie zawodnicy Sociedad. Coś musi się zmienić w grze katalońskiego faworyta.

58 minuta Znów pewnie Ter Stegen. Silva rozciągnął grę z głębi pola, poszukał Merino, ten uderzył lewą nogą, lecz Niemiec zachował się świetnie.

55 minuta Ach, nie brakowało wiele. Gavi wbił się w pole karne, odbierając piłkę jednemu z baskijskich stoperów. Mógł podać Robertowi na czystą pozycję, ale uprzedził go bramkarz. Barcelona jak wody potrzebuje takiej energii z przeciętnie dziś wyglądającego środka pola.

53 minuta Sociedad trafia na 2:1... ale bramka nie może być uznana. Le Normand zamykał centrę Silvy z rzutu wolnego, ostatecznie jej nie zamknął, ale był na spalonym i wykonał na tyle ruchu względem piłki, że sędzia zdyskwalifikował tę akcję za samą intencję zawodnika.

52 minuta Ponad 36 tysięcy fanów na bardzo urokliwym stadionie w urokliwym mieście. San Sebastian żyje dziś futbolem bardziej niż zwykle.

51 minuta Niedługo trwało to wyczekiwanie gospodarzy. Już zdążył urwać się bardzo aktywny dzisiaj Kubo, wygrał pojedynek szybkościowy z Ronaldem Araujo, Urugwajczyk ukarany więc żółtym kartonikiem.

50 minuta Druga połowa nie zaczęła się tak intensywnie jak pierwsza. Barcelona wygląda już mniej więcej jak Barcelona. Dużo podań, kontrola w środku pola. Sociedad czeka schowane za podwójną gardą.

47 minuta Na razie bez zmian w składach obu ekip. Niech też zmian nie będzie w tempie i jakości gry obu ekip, bo takie zakończenie piłkarskiego tygodnia to czysta przyjemność.

46 minuta Czas, start! Wracamy na Anoeta.

22:56 Młody Hiszpan pierwszym asystentem przy bramce Lewandowskiego w barwach Blaugrany. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin obiecującej współpracy?

22:51 Sociedad to niewygodny rywal, a Anoeta to bardzo gorący teren, niemniej od drużyny z takim potencjałem kadrowym jak Barcelona można oczekiwać więcej. Znacznie więcej.

22:51 Jak tu to spotkanie w tym momencie podsumować? Z jednej strony Barca weszła bardzo dobrze w mecz i ogólnie nie prezentuje się źle, z drugiej jednak to wciąż nie to, czego oczekiwano od zespołu Xaviego.

47 minuta Wspominane zagranie Roberta było ostatnim w pierwszej połowie. Czas na przerwę i odetchnięcie od tego przepełnionego potężną energią spotkania.

47 minuta Szukała Barcelona, szukała i w końcu znalazła Lewandowskiego po wrzutce ze skrzydła. Polak w końcu wypracował sobie pozycję i uderzy głową. Niestety w środek bramki.

45 minuta Pogramy jeszcze dwie minuty w pierwszej połowie na Estadio Anoeta.

44 minuta Mogło być 2:1 dla Sociedad! Elustondo z prawego skrzydła do Davida Silvy, który uderzył delikatnie, płasko, z pasówki. Kolejny dziś raz skuteczna interwencja Ter Stegena.

43 minuta Barcelona zachodzi w głowę, jak tu przebić się przez baskijski mur, a jej byłe gwiazdy, jak widać, bawiły się dziś w najlepsze.

22:43

PSG on another level pic.twitter.com/1FGBG5HZu2 — 433 (@433) August 21, 2022

42 minuta Robin Le Normand z żółtą kartką za faul na Lewandowskim. Polak nie ma dzisiaj łatwego życia ze stoperami gospodarzy. Ciągła walka, czasem nawet wręcz.

40 minuta 36 procent - takie prawdopodobieństwo gola wyliczyły algorytmy technologicznej firmy, która współpracuje z nadawcą LaLigi. Robertowi często wystarcza jednak nawet jeden procencik.

40 minuta Mecz ten przypomina pięściarski pojedynek. Punktują się obie strony, obie strony też już po razie leżały na deskach. Do nokautu jednak bardzo daleko.

36 minuta Próbował poszukać dalszego słupka Dembele. Wysoko nad bramką.

35 minuta Tu wypowiedź hiszpańskiego eksperta - "Porównywanie Frenkiego do Bernardo Silvy to brak szacunku". Holender dziś faktycznie kiepski występ. Trochę zbyt mało aktywny i dodatkowo miał swój udział przy golu dla Sociedad.

32 minuta

.@fansjavimiguel: "Comparing Frenkie de Jong to Bernardo Silva is a lack of respect..." — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 21, 2022

30 minuta Pół godziny gry za nami. Minęło jak pół minuty. Na początku pisaliśmy o klimacie z koncertu muzycznego i faktycznie zabawa dziś jak za złotych lat rock and rolla.

29 minuta Sto lat i co najmniej tyle samo bramek w bordowo-granatowych barwach, Panie Robercie!

22:28

First Barcelona goal for Robert Lewandowski



Just what he asked for on his birthday pic.twitter.com/9vjTmThZ4e — B/R Football (@brfootball) August 21, 2022

26 minuta Jakby na potwierdzenie naszych słów - teraz dwie sytuacje gospodarzy w jednej akcji. Strzał Mikela Merino sparowany przez Ter Stegena, po chwili dobitka Take Kubo niecelna. Może się bardzo podobać to spotkanie i ogromna w tym właśnie zasługa miejscowych.

24 minuta Nie odpuszczają absolutnie gracze Sociedad. Szybki doskok, duża agresja, mało miejsca zostawianego gościom. Klasycznej tiki-taki dzisiaj jak na lekarstwo.

24 minuta Ferran Torres raz kolejny! Energicznie wszedł z prawego skrzydła Dembele, podał do Hiszpana, ten stojący na skraju pola karnego uderzył spod siebie lewą nogą. Potężnie, ale minimalnie obok słupka.

22 minuta Lewandowski trafiony teraz w plecy przez Igora Zubeldię. Bardzo twardy jest to mecz, oprócz samej, szybkiej gry jest też dużo spięć między piłkarzami obu stron. Przed chwilą żółtą kartkę zobaczył z kolei Aritz Elustondo.

20 minuta Lewandowski ponownie w polu karnym, ponownie po asyście Balde. Tym razem stoperzy Sociedad zdążyli z reakcją.

17 minuta Za nami już ponad kwadrans gry. Tempo przypominające bardziej rozgrywki Premier League, akcja właściwie od jednej do drugiej bramki, z delikatnym wskazaniem na Barcelonę.

15 minuta Barca zdobyła dziś bramkę w - uwaga! - 44. sekundzie gry. Mbappe w spotkaniu z Lille trafił w sekundzie ósmej. Europejskie potęgi weszły dziś bardzo mocno w swoje mecze.

12 minuta Z kronikarskiego obowiązku musimy też podzielić się z Państwem bramką Isaka. Na razie w pojedynku dziewiątek - tak jak w samym spotkaniu - remis.

22:10

Isak got real lucky though pic.twitter.com/hOdHHa5CA3 — Abdulwahab (@mr2lj_) August 21, 2022

9 minuta Bardzo dobry, żywy mecz dziś na Anoeta. Teraz znów podkręciła tempo Barcelona - Lewandowski wypuścił Ferrana Torresa, ten spróbował strzału lewą nogą. Rykoszet i rzut roźny.

22:09 Nic, tylko oglądać i się rozkoszować. Pierwszy oficjalny gol Lewandowskiego w barwach Barcelony.

22:07 Szwed przedarł się prawą stroną, wykorzystał stratę De Jonga i podciął nad Markiem-Andre ter Stegenem. Fenomenalny mecz na początku.

6 minuta Co to jest za spotkanie! Teraz odpowiada Sociedad - Alexander Isak!

4 minuta Ależ nam się ten mecz ułożył z punktu widzenia polskiego kibica. Barca wyszła ofensywnie, we właściwy sposób i z właściwym nastawieniem. Poskutkowało ekspresowo.

22:02 Jak to wpadło? Balde poszedł dynamicznie lewą stroną, zagrał płasko wzdłuż linii do "Lewego", a ten strzelił lewą nogą bez namysłu. Tuż przy słupku. Wielkie brawa, Robert!

1 minuta No i - TAK, DOKŁADNIE TAK - gol Roberta Lewandowskiego. Pierwszy dziś kontakt z piłką i pierwsze trafienie w nowych barwach!

1 minuta Do boju, gotowi, start! Zaczynamy ten mecz.

22:00 Atmosfera dziś na Anoeta doskonała, trochę w klimacie koncertu muzycznego. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby było to coś więcej niż zwykła kolejka ligowa.

21:48 Piłkarze mają już za sobą ostatnią rozgrzewkę. Piłkarskie show, oby z wyraźnym udziałem kapitana reprezentanta Polski, za niecały kwadrans.

21:44 Chwilowo niepiłkarsko, ale nie sposób nie wspomnieć o polskim sukcesie w... Monachium. Kapitalny bieg Piii Skrzyszowskiej. Sto metrów przez płotki, po złoto mistrzostw Europy. Ogromne brawa dla naszej lekkoatletki.

21:43 Barcelona wygrała sześć poprzednich spotkań z Sociedad. Ostatni raz punkty straciła w grudniu 2019 roku, gdy zremisowała 2:2, właśnie w San Sebastian. Z Rayo kataloński klub nie potrafi od pewnego czasu grać, dzisiejszy rywal to jednak już zupełne inna historia.

21:33 Messiego już w Katalonii nie ma, ale, jak widać, potrafi czarować jak na Camp Nou. Swoją drogą - Argentyńczyk w meczu z Lille do asysty dorzucił też gola. PSG prowadzi 4:0. Jest 46. minuta gry...

21:32

Pierwsza akcja meczu i PSG wychodzi na prowadzenie!



Kylian Mbappé idealnie zmieścił piłkę w siatce, ale kapitalnym podaniem popisał się Leo Messi! #modanafrancjępic.twitter.com/q3UgmVIaoJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 21, 2022

21:23 Okoliczności są wyjątkowe. Niech i wyjątkowy będzie ten występ.

21:21 W Monachium, pomimo bardzo trudnego rozstania, nie zapominają o tym, kim w klubie był Lewandowski. Najgorsze obie strony mają już za sobą, teraz czas przede wszystkim na spore pokłady wzajemnego szacunku.

21:16

Alles Gute zum Geburtstag, Lewy! pic.twitter.com/sIiEXdgLhe — FC Bayern München (@FCBayern) August 21, 2022

21:13 Barca przypomina dziś w mediach społecznościowych wiele bramek zdobywanych na Estadio Anoeta. Powyżej trafienie największej gwiazdy sprzed lat. Czy Robert właśnie na tym obiekcie zacznie zapracowywać na swój równie gwiazdorski status?

21:06 Mamy też oficjalną jedenastkę klubu z Kraju Basków. Polscy kibice mogą dobrze kojarzyć Alexandra Isaka, szwedzkiego napastnika, który toczył pamiętne boje z naszymi obrońcami podczas dwóch ostatnich starć reprezentacyjnych.

20:54 Mamy zatem jedenastkę meczową. Zmiany, tak jak przewidywaliśmy, trzy. Nowymi twarzami w wyjściowej jedenastce Alex Balde, Frenkie de Jong oraz, tu chyba największa niespodzianka, Ferran Torres.

20:47 Dzisiaj w kadrze Blaugrany zabraknie na pewno tego pana po prawej. Sergio Busquets na otwarcie sezonu wyleciał z czerwoną kartką i dziś zmuszony jest pauzować. Zastąpi go najprawdopodobniej Miralem Pjanić.

20:46 Źródło: Getty Images Karim Benzema i Sergio Busquets

20:44 Składu meczowego, w którym zapewne znajdzie się Polak, na razie próżno szukać. Zerknijmy więc na to jaką szeroką kadrę na ten wieczór przygotował Xavi Hernandez. Względem starcia z Rayo ma dojść w zespole do dwóch, trzech roszad.

20:41 Choć okno transferowe w wykonaniu bordowo-granatowej ekipy było spektakularne, finansowe problemy klubu wciąż zostawiają swój dzień. Jules Kounde, obrońca sprowadzony 29 lipca, wciąż nie został zarejestrowany. Krótkie przypomnienie - dziś mamy 21 sierpnia...

20:39

.@gerardromero: "Jules Koundé will be registered before the end of the transfer window... I have no doubts." — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 20, 2022

20:38 Robert ma za sobą nerwowy tydzień, mamy jednak nadzieję, że zostanie zwieńczony w pozytywny sposób. Co więcej, dziś napastnik obchodzi urodziny. 34 lata temu w szpitalu w Warszawie przyszedł jeden z najlepszych polskich piłkarzy w dziejach. Czyżby okazja na świętowanie nadarzyła się sama?

20:34 Na inaugurację z Rayo Vallecano "Lewy" był skutecznie odcinany od podań i od gry, miał okazji bramkowych i tylko incydentalnie brał udział w groźnych akcjach zespołu. Barcelona zremisowała wówczas jedynie bezbramkowo z niżej notowanym rywalem.

20:33 Choć od tamtego spotkania minął już ponad tydzień, wciąż wracamy myślami do rywalizacji na Camp Nou w pierwszej kolejce, w której Barca nie zaspokoiła rozbudzonych po letnim oknie transferowym i presezonie apetytów.