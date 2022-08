Genialny występ Lewandowskiego. Dwa gole i asysta w dniu urodzin

Pierogi zostały w plecaku, koszulki "Lewego" wciąż nie mają. Kibice, którzy w niedzielnym meczu Barcelony z meksykańskim Pumas UNAM w ramach Pucharu Gampera pojawili się na stadionie między innymi po to, by złożyć Polakowi nietypową propozycję wymiany, o zorganizowanej przez siebie akcji opowiedzieli reporterowi TVN24.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Na start rozgrywek La Liga Barcelona zremisowała z Rayo Vallecano 1:1 na Camp Nou. Choć Robert Lewandowski miał kilka okazji, to nie zdołał zdobyć bramki. Polski napastnik czekał na pierwsze trafienie w barwach Blaugrany, a szansą miał być wyjazdowy mecz 2. kolejki z Realem Sociedad.

Trener Xavi Hernandez zdecydował, że w spotkaniu Polakowi w ofensywie będą towarzyszyć Ousmane Dembele i Ferran Torres. Niespodzianką była obecność w składzie Alejandro Balde.

Niespełna minuta

Desygnowanie do gry 18-letniego obrońcy okazało się "strzałem w dziesiątkę". Minęły zaledwie 44 sekundy, a Balde świetnie podał do Lewandowskiego, który strzelił gola, tym samym robiąc sobie prezent na 34. urodziny. Był to pierwszy tego dnia kontakt kapitana reprezentacji Polski z piłką.

Przed meczem obrońca gospodarzy Robin Le Normand przyznawał, że nie może doczekać się rywalizacji z Barceloną i Polakiem, którego zaliczył do najlepszych piłkarzy na świecie. Młody Francuz, który miał za zadanie pilnowanie "Lewego", przekonał się o kunszcie bardzo szybko.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski celebruje gola przeciwko Realowi Sociedad

Kibice zgromadzeni na Estadio Anoeta czekali jedynie pięć minut, aby eksplodować z radości, bowiem do remisu doprowadził Alexander Isak, lobując Marca-Andre ter Stegena. Chwilę wcześniej piłkę w środku boiska stracił Frenkie de Jong.

W pierwszej połowie oglądaliśmy niezwykle żywy mecz. W Kraju Basków piłkarze grali akcja za akcję. Swoje okazje mieli m.in. Ferran Torres oraz Mikel Merino.

Tuż przed przerwą dobrą szansę mieli podopieczni trenera Imanola Aguacila. Fantastyczny strzał po podaniu Aritza Elustondo oddał David Silva, ale jeszcze lepszą interwencją popisał się Ter Stegen.

Drugi akt

Wyjątkowa niedziela Lewandowskiego. "To nie tylko dzień meczowy" 21 sierpnia 1988... czytaj dalej » Sociedad to niewygodny rywal, a stadion Anoeta to bardzo gorący teren, niemniej od drużyny z takim potencjałem kadrowym jak Barcelona można było oczekiwać więcej. Xavi i jego sztab liczyli na ponowne dobre wejście w drugie 45 minut.

Barca zdominowała środek pola, ale groźnie było pod jej bramką po stałym fragmencie gry. W 53. minucie dośrodkowywał Brais Mendez, piłkę do siatki skierował Le Normand, ale był na spalonym.

Po godzinie gry Xavi dokonał roszad w składzie. Na murawie zameldowali się Ansu Fati i Raphinha.

Był to impuls, który szybko przełożył się na efekt bramkowy. Wspaniale zagrał zwłaszcza ten pierwszy.

19-letni Fati fantastycznie podał piętą do Dembele, a Francuz w 66. minucie dał Dumie Katalonii prowadzenie. Niespełna dwie minuty później drugie trafienie zaliczył Lewandowski. Tym razem strzelił gola po asyście Fatiego. Celebracja urodzin weszła na wyższy poziom.

Gospodarze zostali wybici z uderzenia, a trybuny stadionu mimo obecności ponad 36 tysięcy kibiców ucichły.

Źródło: Getty Images Ansu Fati odmienił grę FC Barcelona

FC Barcelona atakowała z coraz większą pasją. Nie do powstrzymania był Fati. W 79. minucie przepięknie podał mu Lewandowski, który niejako odwdzięczył mu się za wcześniejszą asystę. Gospodarze nie mogli już nic zrobić.

Dzięki wygranej Barcelona awansowała na piąte miejsce w tabeli. Natomiast Robert Lewandowski został dziewiątym polskim zawodnikiem, który zdobył bramkę w hiszpańskiej ekstraklasie.

Wcześniej dokonali tego: Jan Urban, Roman Kosecki, Wojciech Kowalczyk, Jacek Ziober, Euzebiusz Smolarek, Cezary Kucharski, Grzegorz Krychowiak i Bartłomiej Pawłowski.

Real Sociedad - FC Barcelona 1:4 (1:1)

Bramki: Isak (6.) - Lewandowski (1., 69.), Dembele (66.), Fati (79.)