Wyjątkowy gol Lewandowskiego. Pamiętał o ojcu

Lewandowski trafił do siatki już kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu niedzielnego meczu, po pierwszej połowie goście remisowali jednak na trudnym terenie w San Sebastian 1:1. W drugiej byli zdecydowanie lepsi. Polak strzelił trzeciego gola dla swojego zespołu, potem asystował przy ostatnim, Ansu Fatiego.

Genialny występ Lewandowskiego. Dwa gole i asysta w dniu urodzin FC Barcelona... czytaj dalej » Lewandowski przyznał, że jest dumny ze zwycięstwa, ale przede wszystkim z pierwszych bramek dla Barcelony w oficjalnym meczu. Gola, w szczególnym dla siebie dniu, zadedykował zmarłemu kilkanaście lat temu ojcu.

- Zawsze, gdy zdobywam pierwszą bramkę w nowym klubie, dedykuje ją ojcu. Wiem, że mnie ogląda, wspiera - przyznał w rozmowie z Eleven Sports szczęśliwy zawodnik.

- W dniu urodzin taka bramka ma specjalne znaczenie. Jeszcze nigdy nie strzeliłem w pierwszej minucie, tego też brakowało - dodał.

Jeszcze nie czas na wnioski

Za polskim napastnikiem dwa mecze w nowej lidze. Jak przyznał, na razie nie jest w stanie porównać specyfiki gry w Bundeslidze z tymi w La Liga.

- Będzie to zależało od tego, jak my będziemy grać. Wiadomo, że im więcej piłek będzie zagrywanych w pole karne, to i ja będę miał więcej szans. Wnioski będzie można wyciągnąć po dziesięciu-piętnastu meczach, a może nawet w przyszłym roku. Każdy tydzień będzie pracował na moją i naszą korzyść - przyznał.



Pierwsze wrażenia Roberta Lewandowskiego tuż po meczu z Realem Sociedad!



W pierwszej kolejce Barcelona zremisowała bezbramkowo na swoim stadionie z Rayo Vallecano. Kolejny mecz, ponownie w lidze, rozegra w niedzielę z Valladolid u siebie.