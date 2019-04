"Pierwszy nokaut Zidane'a". Historyczna passa Nietoperzy

Piłkarze Realu zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Sytuacji podbramkowych z ich strony było jak na lekarstwo. Dużo mądrzej zagrały Nietoperze i to one cieszyły się z wygranej na Estadio Mestalla. Zinedine Zidane: rozmowy o czystce w szatni są brakiem szacunku Zinedine Zidane... czytaj dalej »

Obnażeni

Bramki dla gospodarzy zdobyli Goncalo Guedes - w 35. minucie i były piłkarz Realu Ezequiel Garay - w 83. W trzeciej doliczonej minucie drugiej połowy stratę zmniejszył Karim Benzema, ale na więcej goście nie mieli już czasu. Tym samym Valencia świętuje historyczny rekord - siedemnaście meczów z rzędu bez porażki. To też aktualnie najlepsza passa jakiejkolwiek drużyny z pięciu czołowych lig europejskich.

"Lekcja na Mestalla. Valencia obnaża Real" - głosi po meczu madrycki "AS". "Pierwszy knockout Zidane'a" - dodaje kataloński "Mundo Deportivo". Francuz poniósł pierwszą porażkę w swojej nowej erze.

Królewscy zajmują trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 57 punktów. Mają 13 straty do prowadzącej Barcelony i pięć do wicelidera i lokalnego rywala - Atletico. Valencia awansowała na piątą pozycję. "Nietoperze" mają 46 punktów i tracą jeden do czwartego Getafe. Cztery najlepsze zespoły La Ligi kwalifikują się do fazy grupowej Ligi Mistrzów.



17 - @valenciacf_en are unbeaten in their last 17 games in all competitions (W10 D7), the current best run of any side from the top five European leagues. Fire. pic.twitter.com/HIXy72Lgk7 — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2019





Wyniki 30. kolejki:



wtorek

Atletico Madryt - Girona 2:0

Espanyol Barcelona - Getafe 1:1

Villarreal - Barcelona 4:4

środa

Athletic Bilbao - Levante 3:2

Eibar - Rayo Vallecano 2:1

Huesca - Celta Vigo 3:3

Valencia - Real Madryt 2:1



czwartek

Sevilla - Alaves

Leganes - Real Valladolid

Real Sociedad - Betis Sewilla