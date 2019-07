Kanonada na Allianz Arena. Real zwycięski na otarcie łez

Kolejna porażka Realu. "Madryt ciągle w ambulatorium" Trener Realu... czytaj dalej » Forma Realu w ostatnich tygodniach, delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza. Podopieczni Zinedine'a Zidane'a rozpoczęli sparingi występując w International Champions Cup. Najpierw madrytczycy przegrali 1:3 z Bayernem. Potem po rzutach karnych pokonali Arsenal, a na koniec zmagań w kompromitującym stylu ulegli Atletico 3:7.

We wtorek hiszpańska drużyna przegrała z Tottenhamem 0:1 w półfinale Audi Cup. Dzień później rywalem było Fenerbahce. Zespół ze Stambułu uległ Bayernowi 1:6.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kanonada na Allianz Arena. Real pokonał Fenerbahce

Spotkanie na Allianz Arenie nie stało na najwyższym poziomie, ale najważniejsze dla kibiców było to, że oglądali aż osiem goli. Trzy bramki dla Realu zdobył Karim Banzema i to on był najlepszym zawodnikiem ekipy prowadzonej przez Zidane'a.

Fenerbahce dzielnie walczyło. Po golu Tufana w 59. minucie był remis 3:3. Potem jednak po dobrych akcjach bramki dla klubu z Madrytu zdobyli Nacho i Mariano.

W Realu nie zagrał ponownie Gareth Bale. Walijczyk nie pojechał na turniej do Monachium, a jego sytuacja jest niejasna. 30-latek chce odejść z zespołu, a sam trener Zidane powiedział, że nie widzi go w składzie.

Real Madryt – Fenerbahçe SK 5:3 (2:2)

Bramki: Benzema 12', 27', 53', Nacho 62', Mariano 80' - Rodrigues 6', Dirar 35', Tufan 59'