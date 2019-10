"Real nad przepaścią". Najgorszy start w Lidze Mistrzów

Zobaczcie, jak Real Madryt przygotowuje się do starcia z Celtą Vigo w 1. kolejce ligi hiszpańskiej.

Po porażce 0:3 przed dwoma tygodniami w Paryżu z PSG, wydawało się, że na własnym stadionie Królewscy będą bardzo chcieli zmazać plamę. Zwłaszcza, że we wtorek rywalem ekipy Zinedine'a Zidane'a nie był żaden z potentatów, tylko Club Brugge. Punkt Realu w Lidze Mistrzów. Na więcej nie zasłużył Real może się... czytaj dalej »

Najgorsza pierwsza połowa

Tymczasem do przerwy to Belgowie sensacyjnie prowadzili 2:0 po dwóch golach Emmanuela Bonaventure Dennisa. Bramkarz Realu Thibaut Courtois, na którego część fanów gospodarzy gwizdała za każdym razem, gdy był przy piłce, nie wrócił już na boisko po przerwie. Zastąpił go Alphonse Areola. Później klub ogłosił, że powodem zmiany były problemy żołądkowe Belga.

- Nigdy nie rozegraliśmy takiej pierwszej połowy - przyznał później na konferencji prasowej Zidane.

Po przerwie gospodarze rzucili się do odrabiania strat. W 55. minucie kontaktowe trafienie uzyskał Sergio Ramos, a do wyrównania doprowadził w 85. Casemiro. Na trzecią, zwycięską bramkę zabrakło już czasu. Skończyło się wynikiem 2:2.

Uratowanie remisu dziennikarz gazety "AS" Luis Nieto uznał nie tyle za sukces Królewskich, co jedynie za "uniknięcie przepaści". "Pierwsza połowa była katastrofalna, bez futbolu, intensywności" - ocenił. "Real skomplikował sobie Ligę Mistrzów" - to z kolei zdanie ze środowej okładki madryckiej gazety.

"Real nad przepaścią" - skwitował kataloński "Sport". Fatalny wieczór bramkarza Realu. Zmiana już w przerwie spotkania Do niecodziennej... czytaj dalej »

Punkty to jedna sprawa, druga to bramki

Dwa mecze, tylko jeden punkt na sześć możliwych i ostatnie miejsce w grupie - jak Liga Mistrzów długa i szeroka Real jeszcze nigdy nie zaczynał tych rozgrywek tak źle. A to nie koniec niechlubnych rekordów.

Pierwszy raz w historii europejskich pucharów zdarzyło się, aby drużyna z Santiago Bernabeu w trzech meczach z rzędu straciła dwie lub więcej bramek. Oprócz wspomnianej porażki z PSG, statystyka dotyczy też ostatniego meczu Królewskich w poprzedniej edycji LM, czyli klęski 1:4 z Ajaksem Amsterdam.

Na czele tabeli grupy A jest PSG z kompletem sześciu punktów. Club Brugge ma dwa punkty, a Galatasaray i Real po jednym. To właśnie Turcy będą rywalem madrytczyków w trzeciej kolejce.



Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



1 października, wtorek

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

grupa D

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)



2 października, środa

grupa E

KRC Genk – SSC Napoli (godz. 18.55)

Liverpool - Red Bull Salzburg (21.00)

grupa F

Slavia Praga - Borussia Dortmund (18.55)

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

RB Lipsk - Olympique Lyon (21.00)

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Lille - Chelsea Londyn (21.00)

Valencia - Ajax Amsterdam (21.00)