Real pamięta o Casillasie. "Nauczył nas, że rezygnacja nie pasuje do naszej filozofii"

FC Porto czeka trudna batalia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Smoki zmierzą się z Liverpoolem. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Anfield we wtorek 9 kwietnia. Rewanż 17 kwietnia w Porto.

Poranne zajęcia Porto przerwano, a Casillas trafił do szpitala. Jeśli wierzyć portugalskim i hiszpańskim mediom, życiu bramkarza nic nie zagraża, ale w tym sezonie ma już nie zagrać.



Ze świata sportu zaczęły napływać słowa otuchy i wsparcie. Zareagował również Real Madryt, w którym Casillas spędził 16 lat, ale z którym pożegnał się w 2015 roku w nie najlepszej atmosferze.



"Iker uczył nas przez całą swoją zawodową karierę, żeby przezwyciężać nawet największe wyzwania, a wszystko to ku chwale naszego klubu. Nauczył nas, że rezygnacja nie pasuje do naszej filozofii życia. Real i nasi kibice chcemy widzieć, jak nasz wielki kapitan odzyskuje siły" - napisano w dość lakonicznym komunikacie na stronie Realu.

Mourinho widział w nim kreta

Casillas bramkarzem madryckiego klubu był w latach 1999-2015. Z Realem pięć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii i trzy razy wygrywał Ligę Mistrzów.

Odszedł dość niespodziewanie. Zaczęło się od kłótni z Jose Mourinho i odstawienia bramkarza od składu. Portugalski trener miał mu zarzucić wynoszenie z szatni wszystkich informacji i przekazywanie narzeczonej, dziennikarce Sarze Carbonero.



- Nadszedł taki moment, w którym musiałem zdecydować między pozostaniem tutaj i pełnieniu roli pacynki, w którą ludzie lubią wbijać szpilki jak w laleczkę wudu a odejściem i możliwością złapania oddechu. Wybrałem drugą opcję, żeby móc żyć spokojnie - przyznał po jakimś czasie Hiszpan, gdy go zapytano o przeprowadzkę.