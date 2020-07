"Dziwaczny karny". Piłkarze Realu chcieli się zabawić, ale im nie wyszło

We wtorek Real Madryt przygotowywał się do starcia z Villarreal w 37. kolejce Primera Divsion. Jeśli Królewscy wygrają, to zapewnią sobie tytuł mistrzowski.

Była 72. minuta, Real prowadził 1:0 po golu Benzemy i przybliżał się do długo wyczekiwanego mistrzostwa Hiszpanii. Po faulu w polu karnym Sofiana Chakli na Ramosie sędzia Alejandro Hernandez wskazał na jedenasty metr.

"Nie wyszło to dobrze"

Do piłki podszedł sam poszkodowany, który w ostatnim czasie jest nieomylny w tym elemencie - 22 ostatnie próby to 22 gole Hiszpana. Tym razem jednak kapitan Królewskich zaskoczył wszystkich. Nie zdecydował się bowiem ani na strzał przy słupku, ani podcinkę a'la Panenka - jak często ma w zwyczaju. W ogóle nie uderzył piłki tylko lekko ją trącił. Dopadł do niej Benzema i pokonał bramkarza Sergio Asenjo.



Ramos and Benzema try to re create Barcelona’s vingare goal but penalty is disallowed! pic.twitter.com/7Z4Pk4punK — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

Piłkarze Królewskich rzucili się sobie w ramiona, ale gol nie został uznany. Sędzia nakazał powtórkę, ponieważ zawodnicy obu drużyn, na czele z francuskim napastnikiem za wcześnie wbiegli w pole karne. Wyraźnie pokazały to powtórki. Protesty graczy Żółtej Łodzi Podwodnej, którzy domagali się przyznania im piłki, na nic się zdały.



Real Madrid's crazy penalty as Ramos laid it off, but Benzema was already in the area pic.twitter.com/8YwRi8KeJA — Goal (@goal) July 16, 2020

Do powtórzonego rzutu karnego podszedł Benzema i tym razem już bez żadnej zabawy umieścił piłkę w siatce. Ostatecznie klub ze stolicy Hiszpanii zwyciężył 2:1 i mógł świętować 34. w historii, ale pierwszy od 2017 roku tytuł.

Po meczu równie dużo, co o mistrzostwie Realu, mówi się o jedenastce. "Dziwaczny karny Ramosa i Benzemy. Próbowali naśladować słynną jedenastkę Johana Cruyffa z Ajaksu Amsterdam, ale nie wyszło to dobrze" - napisała "Marca".

Jak Cruyff i Messi

Słynny Holender był pierwszym piłkarzem, który zaskoczył w ten sposób przy strzale z jedenastu metrów - w 1982 roku w ligowym meczu Ajaksu Amsterdam z Helmond Sports najpierw podał piłkę do wbiegającego Jespera Olsena, a ten jeszcze odegrał ją z powrotem do Cruyffa.

To, co w czwartkowy wieczór w Madrycie zrobili Ramos i Benzema jest kopią zagrania Leo Messiego i Luisa Suareza. W lutym 2016 roku Barcelona rozbiła 6:1 Celtę Vigo, a przy golu z rzutu karnego Argentyńczyk lekko podał piłkę do Urugwajczyka, który trafił do siatki. Wszystko zgodnie z przepisami. Gol ten jeszcze długo był komentowany w piłkarskim środowisku.

Do zakończenia bieżących rozgrywek pozostała jedna kolejka, zaplanowana na 19 lipca. Real na wyjeździe zagra z Leganes.