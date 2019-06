Real Madryt tworzy nowy zespół. Ukłon w stronę pań

Do tej pory Królewscy byli jedną z kilku drużyn Primera Division, która nie posiadała żeńskiej sekcji piłkarskiej. Pomysł stworzenia takiego zespołu pojawił się w Madrycie już kilka lat temu, a ostatnio naciskano na niego coraz częściej.

"Kobieca piłka wkracza w inny wymiar" - informowała przed kilkoma dniami na swojej okładce "Marca", gdy już stało się jasne, że dojdzie do skutku.



#LaPortada El fútbol femenino entra en otra dimensión pic.twitter.com/cRkTPM8BbP — MARCA (@marca) June 22, 2019

We wtorek klub ze stolicy Hiszpanii w końcu poinformował o tym oficjalnie. Warto jednak pamiętać, że Real nie tworzy tej sekcji, ale ją kupuje.

"Zarząd Realu Madryt ustalił zaproponowanie na kolejnym Walnym Zgromadzeniu kibiców fuzję poprzez wchłonięcie klubu piłki kobiecej CD Tacon" - czytamy w komunikacie Królewskich.

Umowa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku, a to oznacza, że w najbliższym sezonie pierwszy zespół Tacon będzie trenować i rozgrywać swoje mecze w ośrodku Realu na podstawie przejściowego porozumienia. W Lidze Iberdrola żeński zespół Realu zadebiutuje dopiero za rok.

Jak podają hiszpańskie media, działacze Królewskich mieli za mało czasu, by doprowadzić do fuzji już teraz.