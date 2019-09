Real Madryt pozbył się balastu. Nikt nie chciał tego piłkarza

Zobaczcie, jak Real Madryt przygotowuje się do starcia z Celtą Vigo w 1. kolejce ligi hiszpańskiej.

Nie tak miała się potoczyć kariera Lucasa Silvy na Santiago Bernabeu. Brazylijski pomocnik, który dołączając do klubu cieszył się mianem jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii Cruzeiro, nie zdołał zawojować Primera Division. W barwach Realu rozegrał zaledwie dziewięć spotkań. W Madrycie dawno o nim zapomnieli, a teraz rozstali się z nim raz na zawsze.

Klub ze stolicy Hiszpanii próbował sprzedać 26-letniego zawodnika, ale nikt nie chciał za niego płacić. Zainteresowanie było nikłe, a gdy w poniedziałek zamknięte zostało okno transferowe, piłkarz nadal widniał na liście płac Realu. Poszukano zatem innego rozwiązania.

"Silva chciał grać we włoskiej Genoi. Real powierzył zadanie agentowi specjalizującemu się w transferach do Włoch, ale nic z tego nie wyszło. W efekcie obie strony postanowiły rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Od teraz piłkarz jest wolnym zawodnikiem" - napisał dziennik "AS".

Co ciekawe, nawet gdyby pomocnik został w Hiszpanii, to i tak nie mógłby grać, albowiem nie miał pozwolenia na pracę, choć jego kontrakt obowiązywał do czerwca 2020 roku. O pozycji piłkarza w klubie najlepiej świadczy fakt, że nawet oficjalna strona ani Twitter Realu nie wspomniał o pożegnaniu z Brazylijczykiem.

Trzy kierunki

"AS" wylicza, że zawodnik, który dołączył do Królewskich w 2015 roku, a później był wypożyczany do Olympique Marsylia i Cruzeiro, na ten moment ma trzy możliwości: Argentynę, Meksyk i Katar. W pierwszym z wymienionych krajów okno transferowe zamyka się 5 września, w drugim w najbliższy czwartek, a w Katarze 30 września.