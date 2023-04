Real się bawił, Benzema czarował. Rzucił wyzwanie Lewandowskiemu

Obrót i pewny strzał. Lewandowski długo czekał na tego gola Robert... czytaj dalej » Tuż przed przerwą reprezentacyjną Królewscy przegrali na Camp Nou z Barceloną 1:2 i ich strata do Dumy Katalonii wzrosła aż do 12 punktów. I choć wydaje się, że jest to strata nie do odrobienia, to akurat w niedzielę madrytczycy nie zajmowali sobie tym głów.

Show Benzemy

Na Santiago Bernabeu przyjechała jedna ze słabszych drużyn ligi, więc Real bardzo szybko zrobił, co do niego należało.

Mecz rozstrzygnięty był tak naprawdę jeszcze długo przed przerwą. Strzelanie rozpoczął Rodrygo, a za chwilę swój show rozpoczął Benzema - trafił głową, technicznym strzałem sprzed linii pola karnego i wreszcie cudownym strzałem z powietrza, znajdując się plecami do bramki. Skompletowanie hat-tricka zajęło mu siedem minut.

Źródło: Getty Images Karim Benzema strzela gola na 4:0

Francuski lider Realu ma tym samym 14 goli na koncie i ustępuje pod tym względem tylko Robertowi Lewandowskiemu (17). I o ile walka o tytuł mistrzowski dla Realu może być już niedostępna, o tyle Benzema rzucił jeszcze Polakowi wyzwanie. W niedzielę po godzinie gry opuścił murawę przy owacji madryckiej publiczności.

Po zmianie stron Królewscy zdjęli nogę z gazu, jakby będąc już myślami przy środowym, rewanżowym meczu z Barceloną w półfinale Pucharu Króla. Efekt był taki, że pojawiły się okazje strzeleckie dla Valladolid. Gole jednak nie padały, a gospodarze wyraźnie kontrolowali przebieg gry.

Bramka w końcu padła, a do siatki drugi raz tego dnia trafił Rodrygo. Cieszyć się jednak nie mógł, bo asystujący mu Vinicius Junior przyjął piłkę z pomocą ręki.

Żadnych wątpliwości nie było kilka minut później, gdy w polu karnym zabawili się Rodrygo i Marco Asensio. Gola strzelił ostatecznie ten drugi, podwyższając wynik meczu na 5:0. Ostatnie słowo, czyli szósta bramka należała do Lucasa Vasqueza. Do Hiszpana podawał Eden Hazard, który pojawił się na boisku w drugiej połowie.

Real Madryt - Real Valladolid 6:0 (3:0)

Bramki: Rodrygo (22'), Benzema (29', 32', 36'), Asensio (73'), Lucas (90+2')