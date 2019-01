Real uratował wygraną w końcówce. Zdecydował rzut wolny

Pewna wygrana Barcelony. Messiego gol numer 400 FC Barcelona... czytaj dalej » Królewscy w tym sezonie ligowym zawodzą na całej linii. Na 18 dotychczasowych meczów przegrali aż sześć i przed niedzielnym starciem znajdowali się na piątym, niegwarantującym udziału w Lidze Mistrzów, miejscu.

A Betis? Dla ekipy z Sewilli rozgrywki są bardzo udane. Piłkarze Quique Setiena mogą poważnie myśleć o kwalifikacji do europejskich pucharów. W spotkaniu z madryckim potentatem nie byli bez szans, ale szybko postawili się w trudnej sytuacji.

Precyzja Modricia

Real na Estadio Benito Villamarin wyszedł bardzo skoncentrowany, przed upływem kwadransa objął prowadzenie. Gola na 1:0 strzelił najlepszy w minionym roku piłkarz świata Luka Modrić. Chorwat doskonale przymierzył lewą nogą sprzed pola karnego i szybko utonął w objęciach kolegów.

Źródło: PAP/EPA/RAUL CARO Luka Modrić szybko otworzył wynik

Królewscy przejęli kontrolę, ale ani myśleli spocząć na laurach. Drugą bramkę powinien zdobyć młody pomocnik Federico Valverde, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali zupełnie stracił głowę. Urugwajczyk zamiast kończyć akcję, próbował dograć do Karima Benzemy i trud drużyny spełzł na niczym.

Navas bezradny

Męczarnie Atletico. Wicelidera uratował wątpliwy karny Niespodziewane... czytaj dalej » Po zmianie stron Real oddał pole. Betis bardzo chciał, próbował, ale długo nic z tego nie miał. W końcu jednak dopiął swego. Do prostopadłej piłki kapitalnie ruszył Sergio Canales i nie miał problemów z pokonaniem Keylora Navasa. Do końca pozostawało 20 minut i zabawa rozpoczęła się na nowo.

Betis był na fali. To on ruszył w poszukiwaniu rozstrzygającej bramki, ale nie dość, że tej nie znalazł, to nie ugrał nawet punktu. Wszystko za sprawą rezerwowego Ceballosa, który na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry idealnie przymierzył z rzutu wolnego z 19 metrów. Środkowy pomocnik gola specjalnie nie celebrował. Inaczej być nie mogło, bo jest przecież wychowankiem Betisu.

Betis - Real 1:2

Bramki: Canales (68.) - Modrić (13.), Ceballos (88.)

Wyniki 19. kolejki Primera Division:

Rayo Vallecano - Celta Vigo 4:2

Leganes - Huesca 1:0

Valencia - Real Valladolid 1:1

Girona - Alaves 1:1

Villarreal - Getafe 1:2

Atlético Madryt - Levante 1:0

Athletic Bilbao - Sevilla 2:0

Barcelona Eibar 3:0

Betis Sewilla - Real Madryt 1:2

Real Sociedad - Espanyol - poniedziałek