Gol w 89. minucie. Real najadł się strachu z najsłabszym zespołem ligi

Była 89. minuta, kiedy Marcelo podał do francuskiego napastnika, a ten idealnie przymierzył przy słupku. Zwycięstwo - drugie po powrocie w roli trenera Zinedine'a Zidane'a - rodziło się w ogromnych bólach.



Już na samym początku to goście skutecznie zaatakowali. Ezequiel Avila zabrał piłkę Nacho i podał w pole karne do niepilnowanego Cucho Hernandeza. Kolumbijski napastnik trafił, zrobiło się 0:1. Hernandez lubi grać na wielkich stadionach, strzelał już na Estadio Mestalla (porażka 1:2 z Valencią) i na Camp Nou, choć jego gol przeciwko Barcelonie ratował resztki honoru (gospodarze zwyciężyli aż 8:2).

Isco odzyskany

W niedzielny wieczór wydawało się, że Huesca w końcu uniknie porażki z potentatem, choć obrona gości została złamana w minucie 25. Na 1:1 wyrównał Isco, który odżył u francuskiego szkoleniowca. Poprzedni trener Realu, Santiago Solari, odstawił go od zespołu. Obaj się wręcz nie znosili, dlatego Isco lądował nawet na trybunach. U Zidane'a gra regularnie i nadrabia strzeleckie zaległości (drugi gol u Francuza).