Real Madryt najbardziej wartościowym klubem piłkarskim świata

W zestawieniu "Forbesa" Real sklasyfikowany jest na trzecim miejscu, ponieważ uwzględniono także kluby rywalizujące w ligach futbolu amerykańskiego (NFL), baseballu (MLB), koszykówki (NBA), hokeja na lodzie (NHL), a także teamy Formuły 1 i Nascar.

Prowadzą Kowboje

Na pierwszym miejscu są rywalizujący w futbolu amerykańskim Dallas Cowboys - 5 mld dolarów. Za nimi sklasyfikowano występujących w MLB New York Yankees - 4,6 mld.



W "50" opublikowanej przez "Forbesa" znalazło się jeszcze siedem innych zespołów piłkarskich: czwarta jest Barcelona - 4,02 mld, szósty Manchester United - 3,81 mld, 17. Bayern Monachium - 3,02 mld, 25. Manchester City - 2,69 mld, 32. Chelsea Londyn - 2,58 mld, 42. Arsenal Londyn - 2,27 mld i 45. Liverpool - 2,18 mld.

Ciekawe jest piąte miejsce w zestawieniu dla koszykarskiego New York Knicks. Klub ten od wielu lat nie osiąga żadnych sukcesów w NBA, a mimo to jego wartość to aż 4 mld dolarów. Zespoły nowojorskie mają jednak dostęp do wielkiego rynku reklamowego.



Najbardziej wartościowe kluby wg "Forbesa":

1. Dallas Cowboys (futbol amerykański) - 5,00 miliardów dolarów

2. New York Yankees (baseball) - 4,60

3. Real Madryt (piłka nożna) - 4,24

4. Barcelona (piłka nożna) - 4,02

5. New York Knicks (koszykówka) - 4,00

6. Manchester United (piłka nożna) - 3,81

7. New England Patriots (futbol amerykański) - 3,80

8. Los Angeles Lakers (koszykówka) - 3,70

9. Golden State Warriors (koszykówka) - 3,50

10. New York Giants (futbol amerykański) - 3,30

. Los Angeles Dodgers (baseball) - 3,30

...

17. Bayern Monachium (piłka nożna) - 3,02

25. Manchester City (piłka nożna) - 2,69

32. Chelsea Londyn (piłka nożna) - 2,58

42. Arsenal Londyn (piłka nożna) - 2,27

45. Liverpool (piłka nożna) - 2,18