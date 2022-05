Te dwa kluby nie pogratulowały Realowi mistrzostwa

W meczu 10. kolejki ligi hiszpańskiej doszło do hitu: Barcelona podejmowała drużynę Realu Madryt.

Niezwykłe obrazki z Madrytu. 150 tysięcy kibiców świętowało z Realem Real Madryt w... czytaj dalej » Królewscy przypieczętowali sukces na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu, pokonując w sobotę na własnym stadionie Espanyol 4:0. Świętowanie zaczęło się natychmiast. Na Santiago Bernabeu nie zabrakło chóralnych śpiewów, ale to była dopiero przystawka.

Niedługo później cała drużyna przejechała otwartym autokarem przez centrum miasta, gdzie wspólnie ze swoimi ulubieńcami cieszyło się nawet 150 tysięcy osób.

Ustępujący mistrzowie milczą

Świętowanie miało również wymiar wirtualny, a w stronę madrytczyków popłynęły liczne gratulacje. Na liście tych, którzy docenili klasę Realu, jest już 18 klubów La Liga.

"Gratulujemy Realowi Madryt 35. mistrzostwa w Hiszpanii" - napisano na oficjalnym profilu Barcelony, odwiecznego rywala stołecznej ekipy.



FC Barcelona congratulates Real Madrid on achieving their 35th La Liga title. — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2022





Gratulacje, które napłynęły z Katalonii są więc dość stonowane, ale w Madrycie z pewnością docenią ten gest. Klasy, którą pokazała Barcelona, brakuje na razie Atletico. To właśnie ustępujący mistrzowie są obok Osasuny jedynym klubem, który nie odniósł się do sukcesu Królewskich. Nie jest to zresztą nic nowego, ponieważ w ubiegłym tygodniu Atleti jakby nie dostrzegli, że po Puchar Króla sięgnął Betis.