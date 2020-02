Królewscy wierzą w awans. "Jeżeli jakiś zespół może wybrnąć z tej sytuacji, to właśnie my"

Sergio Ramos pobił rekord Ligi Mistrzów. Święto zepsuł sobie sam To miał być... czytaj dalej » Do 78. minuty po trafieniu Isco piłkarze Zinedine'a Zidane'a prowadzili 1:0. Zaliczka skromna, ale była. Potem gole wbili im Gabriel Jesus i - z karnego - Kevin De Bruyne.

W końcówce stracili jeszcze kapitana - Sergio Ramos wyleciał z boiska za faul na Jesusie.

Guardiola: przez 10 dni oglądałem ich do znudzenia

Co się stało w ostatnim kwadransie? - Nie ma na to wytłumaczenia, nie szukamy żadnych wymówek. Straciliśmy rytm i kontrolę nad meczem. City to znakomita ekipa, dwa ataki dały im dwa gole - tłumaczył Casemiro.

Nadziei Brazylijczyk nie traci. - Jeżeli jakiś zespół może wybrnąć z tej sytuacji, to właśnie Real - zapewnił.



Dokładnie to samo, słowo w słowo, mówił trener zwycięzców Pep Guardiola.

Źródło: PAP/EPA Manchester City wygrał na Santiago Bernabeu

- Czy sprawa awansu jest już przesądzona? - zapytano go na pomeczowej konferencji.

- Nie - padła odpowiedź. - Jeżeli jakiś zespół może wybrnąć z tej sytuacji, to właśnie Real - oświadczył menedżer City.

Wytłumaczył, jak szykował się do tej pierwszej bitwy z Królewskimi. - Przez 10 dni przerwy zimowej w Premier League oglądałem ich do znudzenia. Tajemnicą był na przykład Federico Valverde, jemu poświęciłem najwięcej czasu. Jestem pewien, że Zinedine Zidane i jego współpracownicy zrobią to samo i w drugim meczu spróbują nas zaskoczyć - wyznał Guardiola.

Rewanż na Etihad Stadium - 17 marca.