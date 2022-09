Gol piłkarza Realu po rajdzie przez niemal całe boisko

Była trzecia minuta doliczonego czasu gry do pierwszej połowy. Real, który przegrywał niespodziewanie 0:1 (gola dla gości w 35. minucie strzelił Vedat Muriqi), ruszył z atakiem. Bramkarz Thibaut Courtois podał do Daniela Ceballosa, ten natychmiast oddał piłkę do Valverde.

Urugwajczyk, ustawiony niedaleko swojego pola karnego, rozpędzał się z każdym pokonywanym metrem. Po drodze wbiegł między dwóch rywali, za chwilę był już przed polem karnym gości. Przełożył piłkę na lewą nogę i strzelił niezwykle precyzyjnie.

CO ON ZROBIŁ! CO ZA GLAZO!



Cudowna akcja Fede Valverde i jeszcze piękniejsze trafienie! Musicie to zobaczyć! #lazabawapic.twitter.com/yKKPQArWFu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 11, 2022

Błyskawiczna reakcja Lewandowskiego. Tak strzelił rekordowego gola Robert... czytaj dalej » W takich efektownych okolicznościach Królewscy wyrównali.

Real Madryt bez Benzemy

Po przerwie gospodarze zdobyli jeszcze trzy bramki. Najpierw w minucie 72. trafił Vinicius Junior, a w 89. Rodrygo po odważnym i błyskotliwym rajdzie.

Wynik na 4:1 ustalił w 93. minucie Antonio Rudiger.

Ligowy bilans Realu pozostaje idealny. Pięć meczów i pięć zwycięstw.

To niedzielne zostało odniesione bez Karima Benzemy, króla strzelców poprzedniego sezonu, który doznał urazu we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Celtikiem.

Królewscy prowadzą w tabeli, mają 15 punktów - o dwa więcej niż druga Barcelona, która w sobotę pokonała Cadiz 4:0. Gola i dwie asysty zanotował Robert Lewandowski.