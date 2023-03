Real Madryt - Liverpool FC: wynik i relacja na żywo z 1/8 finału Ligi Mistrzów

Gospodarze lepiej utrzymują się przy piłce, ale pressing The Reds doprowadził do przejęcia futbolówki na połowie Realu. Miejscowym dopisało jednak szczęście, bo rywal dał się złapać na spalonym.

Teraz to to goście mieli szansę z rożnego, lecz zamiast stworzyć zagrożenie nadziali się na kontrę. Benzema został zablokowany w ostatniej chwili.

Real to jeden z najbardziej niewygodnych rywali Liverpoolu w ostatnich latach. Królewscy ograli ten zespół w finałach Ligi Mistrzów w 2018 i 2022, a w 2021 wyeliminowali go w ćwierćfinale.

20:47