Pięć goli w Madrycie. Real nie traci kontaktu z Barceloną

22.10 | "Jeśli go chcecie... wygrajcie!" - tak do gry o zwycięstwo z Galatarsaray w 3. kolejce Ligi Mistrzów zachęca piłkarzy Realu Madryt hiszpański dziennik "Marca". W Turcji trener Królewskich Zinedine Zidane gra w Stambule nie tylko o opuszczenie ostatniej pozycji w grupie, ale i swoją posadę.

W środowy wieczór na listę strzelców wpisało się pięciu zawodników, w tym Sergio Ramos. 33-letni obrońca Realu jest drugim piłkarzem w historii Primera Division, który zdobył bramki w 16 kolejnych sezonach. Wcześniej takim wyczynem mógł się pochwalić tylko Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony.



Jubileuszowy gol i kolejny rekord Messiego. "Zaczyna brakować słów" Dla Leo Messiego... czytaj dalej » W debiutanckim sezonie w ekstraklasie (2004/05) Ramos, wówczas gracz Sevilli, dwukrotnie trafił do siatki, a w kolejnych piętnastu strzelił łącznie 57 goli dla Realu.

Jović doczekał się

Wynik spotkania na Santiago Bernabeu ustalił w 91. minucie Luka Jović. Było to pierwsze trafienie w barwach Królewskich 21-letniego Serba, który przeszedł do Madrytu latem z Eintrachtu Frankfurt.



Ekipa trenera Zinedine'a Zidane'a traci punkt do prowadzącej Barcelony, która we wtorek pokonała Real Valladolid 5:1.



Oba zespoły mają rozegrać 18 grudnia zaległy mecz ligowy, przełożony z poprzedniej kolejki z powodu napiętej sytuacji politycznej w stolicy Katalonii.



W czwartek na fotel lidera może wrócić beniaminek - Granada, jeśli wygra na wyjeździe z Getafe w jednym z trzech spotkań kończących 11. kolejkę.