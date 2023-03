Real z kolejnymi magicznymi liczbami. "Szefowie Ligi Mistrzów"

Cudu w Madrycie nie było. Real rozprawił się z Liverpoolem Real Madryt... czytaj dalej » Na Anfield zespół Carlo Ancelottiego wygrał 5:2, mimo że to The Reds prowadzili 2:0. W rewanżu Królewscy potwierdzili dominację golem Karima Benzemy w 79. minucie i wygrali 1:0.

"Real znowu był dużo lepszy od Liverpoolu i wszedł wielkimi drzwiami do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów" - podkreśla dziennik "AS".

Benzema katem Anglików

Francuski snajper kontynuuje strzelecką formę w fazie pucharowej. W ostatnich ośmiu meczach po wyjściu z grupy (wliczając poprzednie rozgrywki) uzbierał aż 13 goli, a łącznie w tej fazie ma już 33 trafienia. Więcej zgromadzili tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi.



33 - Top scorers in KO stages in @ChampionsLeague:



67 - Cristiano Ronaldo

49 - Lionel Messi

33 - KARIM BENZEMA

30 - Robert Lewandowski

26 - Thomas Muller



Karim.#RMALIV#UCLpic.twitter.com/r4ZzY8OIh3 — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2023





Benzema szczególnie upodobał sobie strzelanie w meczach z angielskimi drużynami. Łącznie zdobył przeciwko nim 19 bramek. Tylko Messi trafiał częściej w spotkaniach z nimi.



Karim Benzema dreams about playing teams from the Premier League #BBCFootballpic.twitter.com/eYFZ0XTGNd — BBC Sport (@BBCSport) March 15, 2023

"Kurs na La Decimoquintę"

Klub z Madrytu melduje się w tej fazie już po raz 19. Więcej występów w najlepszej ósemce - 21 - zanotował tylko Bayern Monachium. Real natomiast rozegrał najwięcej spotkań w Champions League. To środowe było jubileuszowym, trzysetnym.



19 - El @realmadrid se ha clasificado para los cuartos de final de la @LigadeCampeones en 19 ocasiones y solo el Bayern de Múnich lo ha conseguido más veces en la historia de la competición (21, incluyendo esta edición).



Costumbre.#RMALIVpic.twitter.com/eFrsn4gPGt — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2023

"Szefowie Ligi Mistrzów" - obwieszcza w czwartek na okładce "Marca".



Marca: 'The bosses of the Champions League' pic.twitter.com/47tCigvuX7 — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 16, 2023





"Real utrzymuje kurs na La Decimoquintę" - dodają dziennikarze, pisząc o chęci zdobycia 15. Pucharu Europy przez Królewskich, którzy rzadko kiedy odpadają z rozgrywek po wygraniu pierwszego meczu. Na ostatnich 27 przypadków awansowali 26 razy. Nie udało im się w sezonie 2018/19. Wówczas mimo wyjazdowego zwycięstwa z Ajaksem, to amsterdamczycy przeszli dalej, zwyciężając na Santiago Bernabeu 4:1.

Z kim Królewscy zmierzą w ćwierćfinale? - Milan chcę dopiero w finale - stwierdził Ancelotti, były szkoleniowiec mediolańczyków. Losowanie odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12.