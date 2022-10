Sensacyjny remis Realu Madryt, Barcelona się cieszy

Królewscy w niedzielę ponownie musieli radzić sobie bez zdobywcy Złotej Piłki 2022, czyli Karima Benzemy. Francuski napastnik w ostatnim czasie zmaga się z urazem mięśniowym. Opuścił z tego powodu trzeci mecz z rzędu. Wcześniej zabrakło go w spotkaniach z Sevillą i RB Lipsk. O ile pierwszą z tych potyczek stołeczny zespół zdołał wygrać 3:1, o tyle w Lidze Mistrzów uległ niemieckiej drużynie 2:3. Tym razem absencja kluczowego gracza linii ataku również była odczuwalna. Cała ławka wbiega na murawę. Niesamowite nagranie po golu Lewandowskiego Takie obrazki są... czytaj dalej »

Słupek i poprzeczka do przerwy

Real naciskany w ligowej tabeli przez Barcelonę w 12. kolejce La Liga musiał celować w zdobycie kompletu punktów. Katalończycy w sobotę niemal rzutem na taśmę pokonali na wyjeździe Valencię dzięki bramce zdobytej przez Roberta Lewandowskiego. Trafienie Polaka pozwoliło jego drużynie zrównać się punktami z obrońcami tytułu.

Przed ekipą prowadzoną przez trenera Carlo Ancelottiego w tej serii spotkań teoretycznie stało znacznie łatwiejsze wyzwanie. Girona w poprzednich jedenastu meczach tego sezonu doznała aż sześciu porażek przy zaledwie dwóch zwycięstwach. Na Santiago Bernabeu przyjechała jako przedostatni zespół tabeli. Przepaść punktowa między drużynami mierzącymi się w Madrycie długo była jednak praktycznie niedostrzegalna. W pierwszej odsłonie obie strony wypracowały sobie bardzo dobre okazje do strzelenia gola. Najbliżej powodzenia wśród gospodarzy był Rodrygo, który w 23. minucie trafił w słupek. Kwadrans później Yangel Herrera obił poprzeczkę bramki strzeżonej przez Thibauta Courtois. Ostatecznie do przerwy kibice nie doczekali się jednak trafień do siatki.

Goście dopięli swego

Po zmianie stron Girona nadal potrafiła zagrozić aktualnym mistrzom Hiszpanii, ale to gospodarze otworzyli wynik dwadzieścia minut przed końcem podstawowego czasu gry. Bramkę zdobył Vinicius Junior i mogło się wówczas wydawać, że Królewskim trudno będzie jeszcze wydrzeć punkty na ich terenie.

Goście nie zamierzali jednak rezygnować i już dzisięć minut po golu dla Realu doprowadzili do wyrównania. Pomógł im system VAR, dzięki któremu sędzia zobaczył zagranie ręką Marco Asensio w polu karnym. Jedenastkę dla Girony pewnie wykorzystał Cristhian Stuani.

W końcowych fragmentach spotkania obie ekipy mogły jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Rodrygo trafił nawet do siatki, ale jego gol nie został uznany, gdyż Brazylijczyk kopnął piłkę trzymaną już przez bramkarza rywali.

W doliczonym czasie z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Toni Kroos i osłabiony Real nie zdołał już odzyskać prowadzenia. W efekcie FC Barcelona ma już tylko punkt straty do prowadzących w tabeli Królewskich.

Real Madryt – Girona 1:1 (0:0)

Bramki: Vinicius Junior (70') - Cristhian Stuani (80').