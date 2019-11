Popis nastolatka na Santiago Bernabeu. Real zdemolował, PSG awansowało

22.10 | "Jeśli go chcecie... wygrajcie!" - tak do gry o zwycięstwo z Galatarsaray w 3. kolejce Ligi Mistrzów zachęca piłkarzy Realu Madryt hiszpański dziennik "Marca". W Turcji trener Królewskich Zinedine Zidane gra w Stambule nie tylko o opuszczenie ostatniej pozycji w grupie, ale i swoją posadę.

Piłkarze Realu Madryt trenowali przed swoim kolejnym meczem Ligi Mistrzów z Galatasarayem. Ewentualna wygrana zbliży Królewskich do awansu z grupy.

Na problemy Lewandowski. Bayern awansował w Lidze Mistrzów Hans-Dieter Flick... czytaj dalej » O Rodrygo większość kibiców piłki nożnej na całym świecie usłyszała nieco ponad miesiąc temu, dokładnie 25 września. Brazylijski napastnik pokazał się z dobrej strony w meczu Primera Division przeciwko Osasunie. To był jego debiut w Realu.

Najmłodszy w historii

Wszedł na boisko w 71. minucie, a chwilę później strzelił przepięknego gola. Piłkarz z Ameryki Południowej dostał piłkę z lewej strony. Wbiegł w pole karne, przedryblował rywali i idealnym kopnięciem nie dał szans bramkarzowi zespołu z Pampeluny.

Od razu pojawiły się porównania do jego genialnego rodaka Ronaldo Nazario. On debiutował w Realu w 2002 roku. Po wejściu na murawę w starciu z Alaves potrzebował 62 sekund, aby strzelić gola. Zakupiony latem za 45 milionów euro z Santosu Rodrygo dokonał tego w zaledwie 39 sekund.

W środę potrzebował siedmiu minut, aby zdobyć dwie bramki w Lidze Mistrzów. To były jego premierowe gole w tych rozgrywkach. W czwartej i siódmej minucie wykorzystywał dośrodkowania rodaka Marcelo. Robił to we wspaniały sposób. Najpierw pięknie przyjął piłkę i idealnie kopnął lewą nogą. Potem znakomicie uderzył głową. Tym samym został najmłodszym Brazylijczykiem, który strzelił gola w tych rozgrywkach. 6 listopada 2019 roku miał dokładnie 18 lat i 301 dni.

Benzema ucieka Lewandowskiemu

Nie minął kwadrans, a gospodarze prowadzili już 3:0. Tym razem gola strzelił z rzutu karnego Ramos. Kapitan Realu nie pierwszy raz w karierze popisał się znakomitą podcinką. Tuż przed przerwą czwartą bramkę dla Los Blancos zdobył Benzema. Asystował mu Rodrygo, który zagrał w wyjściowym składzie Realu czwarty raz z rzędu.



¡@Benzema no falta a su cita con el gol!#RMUCL#HalaMadridpic.twitter.com/IVMdKZKEFu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2019





Po zmianie stron działo się zdecydowanie mniej. Co ciekawe, dopiero w drugiej połowie w Galatasarayu na murawie pojawił się pierwszy Turek. Był nim obrońca Omer Bayram.

Wymowna radość Lewandowskiego. Szykują się wielkie zmiany w życiu piłkarza Anna i Robert... czytaj dalej » W 81. minucie 62. gola w LM strzelił Benzema. Francuz tym samym umocnił się na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów tych rozgrywek. W tym momencie ma trzy trafienia więcej od piątego Roberta Lewandowskiego.

W doliczonym czasie gry prostopadłe podanie Benzemy wykorzystał bohater wieczoru, a więc Rodrygo. W nagrodę mógł zabrać meczową piłkę ze sobą na pamiątkę.

Ten sukces sprawił, że Królewscy z dorobkiem siedmiu punktów umocnili się na drugim miejscu w tabeli grupy A.

Icardi za trzy punkty

W innym meczu tej grupy PSG pokonało 1:0 Club Brugge. Zwycięskiego gola strzelił Mauro Icardi, który w sierpniu trafił do Paryża na zasadzie wypożyczenia z Interu. Argentyńczyk ma już osiem bramek w dziewięciu meczach.

Mistrzowie Francji po wygranej są już pewni awansu do fazy pucharowej.

Źródło: PAP Icardi strzelił gola dla PSG

Grupa A:

Real - Galatasaray 5:0 (4:0)

Bramki: Rodrygo 4', 7', 90', Ramos 14', Benzema 45', 81'.

PSG - Club Brugge 1:0 (1:0)

Bramka: Icardi 22'

