"Opuszczę Barcelonę, kiedy poczuję, że nie jestem już potrzebny"

Dla Xaviego mecze z Realem zawsze były, są i będą wyjątkowe. Jako piłkarz Hiszpan mierzył się z Królewskimi blisko 50 razy, a niedzielne El Clasico będzie jego trzecim w roli szkoleniowca Dumy Katalonii. W Superpucharze Hiszpanii jego zespół przegrał po dogrywce 2:3, ale już w lidze, w dodatku na wyjeździe, rozbił rywali 4:0. Wielkie osłabienie Realu przed meczem z Barceloną Thibaut Courtois... czytaj dalej »

- El Clasico jest nieprzewidywalne. W zeszłym sezonie nie byliśmy w najwyższej formie, ale udało nam się wygrać. Teraz jesteśmy liderem i również powalczymy o komplet punktów, co dałoby zawodnikom więcej pewności siebie w dalszej fazie rozgrywek - powiedział na konferencji prasowej.

Xavi: zawieliśmy w momencie, kiedy nie mieliśmy prawa zawieść

Ostatnie tygodnie nie są jednak dla Xaviego udane, szczególnie w kontekście gry w europejskich pucharach. Barcelona ma bowiem już tylko iluzoryczne szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

- Rozumiem krytykę wokół mojej osoby. Zawiedliśmy w momencie, kiedy nie mieliśmy prawa zawieść. Rozumiem także smutek naszych kibiców, ale my musimy być pozytywni nastawieni na przyszłość. Jestem tutaj po to, by podobne sytuacje się nie zdarzały - dodał.

- Upieram się, że cały czas jesteśmy na dobrej drodze. W lidze strzeliliśmy aż 20 goli, tracąc tylko jednego. Jesteśmy lepsi niż jeszcze kilka miesięcy temu. To prawda, że w Lidze Mistrzów nam się nie powiodło, ale my jesteśmy dopiero na początku naszego projektu - podkreślił.

- Jestem fanem Barcelony i chcę dla tego klubu jak najlepiej. Opuszczę Barcelonę dopiero wtedy, kiedy poczuję, że nie jestem już potrzebny. Ale na razie wszystko jest w porządku - zaznaczył Xavi.

Źródło: Getty Images Xavi jest trenerem Barcelony od listopada 2021 roku

Mecz Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 16 pażdziernika o godzinie 16.15.

Relacja na żywo na eurosport.pl.