Lewandowski rozpracowany. Real za mocny dla Barcelony

Real Madryt kontra FC Barcelona, Karim Benzema kontra Robert Lewandowski - tak zapowiadane było tegoroczne El Clasico. Obaj wybitni piłkarze pojawili się na plakacie zapraszającym na wielki mecz i wszyscy cieszyli się na tę wyjątkową konfrontację.

W tabeli Primera Division po 8. kolejkach oba zespoły były na czele tabeli i miały 22 punkty. Zwycięstwo z najgroźniejszym rywalem mogło być bardzo istotne w kontekście walki o tytuł mistrzowski. El Clasico jak zwykle elektryzowało cały piłkarski świat.

Mobilizacja i roszady w składach

Hiszpanie żyją pojedynkiem Benzemy i Lewandowskiego Tylko godziny... czytaj dalej » Barcelona przystępowała do rywalizacji z Realem po nieudanym spotkaniu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. W środę Duma Katalonii tylko zremisowała na Camp Nou 3:3, przez co najprawdopodobniej nie zdoła przebrnąć fazy grupowej.

- Po złym meczu trzeba pokazać, że możesz grać dobrze i zwyciężyć. To trudny moment, ale wiemy, że mamy okazję wyjść na boisko i wygrać z Realem - zapowiadał Lewandowski, który z Interem nie zawiódł, bo strzelił dwa gole.

W porównaniu z ostatnim meczem trener Xavi nie wystawił do gry Gerarda Pique, który popełniał fatalne błędy przeciwko mediolańczykom. Do zespołu wrócił Jules Kounde, ostatnio narzekający na problemy z mięśniem Achillesa. W pomocy w miejsce Gaviego szkoleniowiec wystawił Frankiego de Jonga.

Mistrzowie Hiszpanii i Ligi Mistrzów zapewnili sobie w mijającym tygodniu awans do 1/8 finału europejskich rozgrywek. Największym problemem w ekipie Realu był uraz mięśniowy bramkarza Thibauta Courtoisa, przez co trener Carlo Ancelotti musiał desygnować do gry 23-letniego Ukraińca Andrija Łunina. W pierwszym składzie Królewskich nie wyszedł także podstawowy obrońca Antonio Ruediger, który gola z Szachtarem Donieck w LM (1:1) przypłacił głęboką raną na twarzy. W miejsce niemrawego ostatnio Edena Hazarda pojawił się doświadczony Luka Modrić.

Zabójczo skuteczny Real

Na początku meczu inicjatywę miał Real, a najaktywniejszy był Vinicius Junior. To właśnie Brazylijczyk popisał się w 12. minucie błyskawicznym sprintem lewą stroną (po idealnym podaniu od Toniego Kroosa), w sytuacji sam na sam trafił w Marca-Andre ter Stegena, ale dobitka Benzemy była już perfekcyjna. To czwarty gol Francuza w La Liga, ale długo wyczekiwany, bo ostatni raz trafił jeszcze w sierpniu.



REAL MADRYT WYCHODZI NA PROWADZENIE!



Kontra Królewskich i Karim Benzema strzela pierwszego gola w El Clásico!



Barcelona miała duże problemy z konstruowaniem akcji, ale także z pressingiem rywali i przyjmowaniem ich ataków na własnej połowie.

Jedyna naprawdę groźną akcję Barca przeprowadziła w 25. minucie. Raphinha dośrodkował z prawej strony wzdłuż linii bramkowej, a akcję wślizgiem zamknął niepilnowany Lewandowski. Niestety, futbolówka po jego strzale poszybowała nad poprzeczką.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie miał łatwego dnia

Chwilę później w walce o górną piłkę "Lewy" otrzymał cios w twarz od byłego kolegi z Bayernu Davida Alaby. Sędzia nie zauważył ewidentnego faulu. Na boisku robiło się nerwowo, a piłkarze obu stron grali coraz twardziej.

Real spokojnie jednak czekał, co zrobi Barcelona, aż w końcu wyprowadził kolejną zabójczą kontrę. Tym razem po wymianie kilku podań zza linii pola karnego huknął Federico Valverde i piłka wylądowała tuż przy słupku bramki gości. Ter Stegen był bezradny. Szał radości na Santiago Bernabeu.



CO ZA UDERZENIE, CO ZA SIŁA FEDE VALVERDE!



Źródło: Getty Images Benzema i Valverde pokonali bramkarza Barcelony

Aktywny Lewandowski

Po zmianie stron Real grał spokojnie i kontrolował wydarzenia na boisku. Piłkarze Barcelony starali się, szarpali się, ale niewiele z tego wynikało.

Bardzo starał się Lewandowski, ale zazwyczaj był bezradny. Polak miał dobrą okazję po rzucie wolnym, ale uderzył źle i trafił prostu w mur. W innej akcji polski napastnik był wywracany w polu karnym, ale sędzia nie podyktował jedenastki. "Lewy" walczył, pokazywał się kolegom na pozycjach, ale piłka zbyt często do niego nie docierała.

Duma Katalonii naciskała, Xavi robił zmiany, aż w końcu udało się strzelić gola kontaktowego. W 83. minucie zmiennik Ansu Fati przedarł się lewą stroną, podał do środka pola karnego, tam futbolówkę musnął Lewandowski, a całą akcję wykończył inny rezerwowy Ferran Torres.



ASYSTA LEWEGO W STARCIU Z REALEM MADRYT!



Robert Lewandowski Ferran Torres



Po tym golu przyjezdni nadal naciskali, a bez powodzenia strzelał m.in. Fati. Wynik ustalił w 92. minucie Rodrygo, wykorzystując rzut karny podyktowany po wcześniejszym faulu na nim.



REAL MADRYT WYGRYWA EL CLÁSICO!



Wynik meczu ustalił Rodrygo, pokonując bramkarza rywali strzałem z rzutu karnego!



Po tym zwycięstwie Real jest już samodzielnym liderem Primera Division. Królewscy mają na koncie 25 punktów, wyprzedzając drugą Barcelonę o trzy "oczka" i trzecie Atletico Madryt o sześć pkt.

Real Madryt - FC Barcelona 3:1 (2:0)

Bramki: Benzema (12), Valverde (35), Rodrygo (90+2) - Torres (83).