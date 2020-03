Real dobił Barcelonę w ostatniej minucie. Został liderem

- Wszyscy wiemy, ile kosztują w tej chwili piłkarze - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS dziennikarz sportowy Sergiusz Ryczel, komentując to, jak szybko wzrosła wartość FC Barcelona. - Rzeczywiście, ogromne pieniądze - dopowiedział. - To jest kwestia zarządzania klubem sportowym. Tu nie wystarczą umiejętności czysto menedżerskie - skomentował Grzegorz Kita, prezes firmy Sport Management Polska. Podkreślił, że właściciel klubu sportowego musi na bieżąco wiedzieć, jak wyglądają nastroje w jego drużynie.

Po 25 kolejkach ligi hiszpańskiej Barcelona była liderem, z przewagą dwóch punktów nad Realem. Taki układ sprawiał, że większa presja w niedzielę spoczywała na barkach gospodarzy, którzy powinni dążyć do odrobienia straty i zadowolenia wymagających fanów na Santiago Bernabeu. Tymczasem pierwsza połowa miała zgoła odmienny przebieg.

Bezbłędny Courtois

Powrót króla. Cristiano Ronaldo obejrzał El Clasico z trybun Niedzielny hit... czytaj dalej » To goście z Katalonii byli dominującą stroną, stwarzając sobie cztery świetne okazje do zdobycia bramki. Kapitalnie jednak między słupkami Królewskich spisywał się Thibaut Courtois. Belgijski bramkarz dwukrotnie świetnie poradził sobie z groźnymi strzałami Leo Messiego z niedużej odległości, a w 34. minucie wzorowo spisał się w sytuacji sam na sam z Arthurem. Kiedy indziej dopisywało mu szczęście. Gdyby w 21. minucie Antoine Griezmann lepiej przymierzył z dziesięciu metrów, Courtois miałby niewiele do powiedzenia.

W tej części meczu Barcelona utrzymywała się przy piłce przez 61 proc. czasu gry, popisując się trzema celnymi strzałami. Real odpowiedział ledwie jednym, praktycznie nie stwarzając zagrożenia pod bramką rywali.

Metamorfoza Realu

To zmieniło się po przerwie, a sygnałem do ataku dla Królewskich był efektowny strzał Isco z narożnika pola karnego, w cudowny sposób obroniony przez Marca-Andre ter Stegena w 55. minucie.

Sześć minut później gości uratował Gerard Pique, z linii bramkowej wybijając piłkę po strzale głową Isco z zaledwie siedmiu metrów. Chwilę potem powinno być 1:0 dla gospodarzy, ale świetnego podania Daniego Cravajala nie wykorzystał Karim Benzema, posyłając piłkę nad poprzeczką.

Źródło: PAP/EPA Benzema mógł być bohaterem

Z każdą kolejną akcją robiło się ciekawiej, a tempo stawało się intensywniejsze. W 70. minucie z pojedynku z wprowadzonym chwilę wcześniej Martinem Braithwaitem znów zwycięsko wyszedł Courtois, a Real odpowiedział upragnioną, bo bramkową akcją.

Rekordzista Vinicius

Dyrygujący linią pomocy Toni Kroos popisał się świetnym prostopadłym podaniem na lewym skrzydle do Viniciusa Juniora, ten ściął do środka, wbiegając w pole karne, oddał strzał, a piłka po rykoszecie od nogi Pique wpadła do siatki obok bezradnego Ter Stegena.

Źródło: Getty Images Viniciu Junior w meczu Real Madryt - FC Barcelona

Brazylijski skrzydłowy zdobył bramkę w El Clasico, mając 19 lat i 233 dni. Dzięki temu został najmłodszym strzelcem w historii wspólnych konfrontacji hiszpańskich potęg w lidze w XXI wieku. Wcześniej najlepszy wynik należał do Messiego.



1 - Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020





Bezsilność Barcelony

Interwencja meczu. Jak on to obronił? W Madrycie długo... czytaj dalej » Barcelona, która w Madrycie wygrała cztery ostatnie ligowe klasyki, miała szansę odpowiedzieć ekspresowo. Poszło świetne podanie do Messiego, który wpadł w szesnastkę rywali, lecz w ostatniej chwili został zatrzymany przez znakomicie interweniującego wślizgiem Marcelo.

Ten sygnał ostrzegawczy wyraźnie podziałał na gospodarzy, bo dużo więcej uwagi zaczęli poświęcać defensywie. Mniejsza liczba piłkarzy w ataku nie przeszkadzała im jednak w stwarzaniu kolejnych szans bramkowych. Takowej w 84. minucie nie wykorzystał Vinicius.

Duma Katalonii do samego końca próbowała walczyć o punkt, ale poza strzałem głową Pique zagrożenia stworzyć nie potrafiła. W końcówce graczom trenera Quique Setiena wyraźnie brakowało sił.

Gdy wydawało się, że Real wygra niedzielny hit jednym golem, w doliczonym czasie gry krycie na prawym skrzydle zgubił wprowadzony na boisko sekundy wcześniej Mariano i po wygraniu pojedynku z Samuelem Umtitim zdołał z ostrego kąta pokonać Ter Stegena.

Źródło: Getty Images Mariano ustalił wynik El Clasico

Real Madryt – FC Barcelona 2:0 (0:0)

Bramki: Viniciu Junior (71. minuta), Mariano (90+2. minuta)