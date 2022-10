"Boli". Lewandowski krótko po El Clasico

Najbardziej optymalne wydaje się stwierdzenie, że występ Polaka na Santiago Bernabeu w hicie 9. kolejki hiszpańskiej był po prostu dyskretny.

Dostosował się on poziomem do dosyć kiepsko dysponowanej ekipy z Camp Nou i choć miał udział przy golu kontaktowym Ferrana Torresa, to raczej powodów do dumy mecz ten mu nie przysparza.

Nie powinno więc dziwić, że "Lewy" nie był w nastroju do rozmów i nie zdecydował się spotkać z przedstawicielami mediów już po zakończeniu rywalizacji. Kataloński "Sport" w analizie spotkania pod kątem właśnie kapitana reprezentacji pisze o bijących z niego frustracji i niezadowoleniu.

Z artykułu możemy dowiedzieć się też, że to właśnie środkowy napastnik już po końcowym gwizdku madrycką murawę opuścił jako ostatni z katalońskiej drużyny, będąc wyraźnie przygnębionym. "Bez wątpienia przeżył swój najciemniejszy moment jako cule" - oceniono.

Sam próbuje mimo to własną złość przerodzić w motywację do dalszego samodoskonalenia. Taki też wydźwięk bił z krótkiego posta, który opublikował w niedzielny wieczór w mediach społecznościowych.

"Dzisiejszy mecz boli, ale dzięki temu jutro będziemy pracować jeszcze ciężej" - napisał krótko lider strzelców ligi.