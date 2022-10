Lewandowski spudłował z kilku metrów, kibice Realu odetchnęli

TRWARELACJA Z MECZU REAL MADRYT - FC BARCELONA

Hiszpanie żyją pojedynkiem Benzemy i Lewandowskiego Tylko godziny... czytaj dalej » Real prowadził od 12. minuty, kiedy po błyskawicznej kontrze strzał Viniciusa jr. obronił Marc-Andre ter Stegen, ale przy uderzeniu Benezemy do pustej bramki nie miał już nic do powiedzenia.

Katalończycy męczyli się, mieli problem ze stworzeniem podbramkowej sytuacji. Jednak w 24. minucie zdołali na chwilę uśpić obronę drużyny z Madrytu i sami stanęli przed świetną okazją, by strzelić gola.

To powinien być gol

Barcelona długo budowała atak, ale w końcu Raphinha wykonał niskiej podanie z prawej strony. Piłka leciała niemal wzdłuż linii bramkowej. Frenkie de Jong nie zdołał jej sięgnąć, ale przy dalszym słupku czekał Lewandowski.

Polak miał sekundę na podjęcie decyzji i już upadając oddał strzał. Był półtora metra od bramki, jednak piłka przeleciała nad poprzeczką. Sam nie mógł uwierzyć, że ta sytuacja nie zakończyła się golem.



Lewandowski quand c’est pas Elche en face c’est compliqué le football MDDRR #ElClasicopic.twitter.com/ADYdLvu4aa — theo (@cr_Neyrox) October 16, 2022



Lewandowski VERY close to scoring but he doesn't hit the target! pic.twitter.com/rbWE4rffxu — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) October 16, 2022





Choć to zapewne marne pocieszenie dla snajpera tej klasy, sędzia boczny nie podniósł chorągiewki, ale na powtórkach wydawało się, że napastnik był na spalonym.

Jeszcze w pierwszej połowie na 2:0 podwyższył Federico Valverde i stało się jasne, że wywiezienie choćby punktu z Santiago Bernabeu będzie niezwykle trudnym zadaniem.