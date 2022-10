Jakie El Clasico, takie starcie snajperów. Benzema krok przed Lewandowskim

Piłkarze Realu Madryt przylecieli do Helsinek, gdzie w środę 10 sierpnia zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt w meczu o Superpuchar Europy.

Po przyjściu byłego już napastnika Bayernu Monachium do Primera Division wydawało się, że to właśnie korespondencyjny, bramkowy pojedynek obu panów będzie jeszcze bardziej nakręcał zainteresowanie ligą. Dotychczas, głównie z powodu przerwy wywołanej przez kontuzję starszego z napastników, pełnym blaskiem świeciła tylko jedna z gwiazd.

Lewandowski do arcyhitu 9. kolejki LaLigi podchodził bowiem jako lider klasyfikacji strzelców z dziewięcioma bramkami na koncie, podczas gdy Benzema trafił dotychczas tylko trzykrotnie.

Na Santiago Bernabeu potwierdziło się jednak, że napastnik bez dobrej gry reszty zespołu jest na boisku właściwie bezradny.

Wychowanek Lyonu występem tym potwierdził, że tegoroczna Złota Piłka, którą najprawdopodobniej odbierze już w poniedziałek, trafi pod odpowiedni adres. Jego kluczowe zachowanie przypadło na 12. minutę, gdy dzięki dobremu ustawieniu skutecznie dobił strzał Viniciusa Juniora.

Nie od dziś wiadomo, że gra Francuza to nie tylko bramki - ten w El Clasico często cofał się w głąb boiska, pomagał w rozegraniu i przyspieszaniu akcji. Trafił też jeszcze raz, już w drugiej połowie, lecz wówczas, tuż przed ładnym uderzeniem lewą nogą sprzed pola karnego, znalazł się na minimalnym spalonym.

Popołudnie frustracji

Jeden błysk i ogólne potwierdzenie piłkarskiej klasy na przestrzeni rozegranych 88 minut - tak mniej więcej można podsumować występ Benzemy. Co zaś z Lewandowskim? 34-latek nie miał tego dnia łatwego życia ze stoperami Realu, którzy co i rusz uprzykrzali mu życie agresywną, twardą, czasem nieprzepisową grą. Dopiero w końcowych fragmentach spotkania, gdy wreszcie uwolniło się trochę przestrzeni, zaczął mieć większy wpływ na akcje swojego zespołu. W tym tę bramkową, gdy piętą przedłużył podanie Ansu Fatiego i zagrywał do Ferrana Torresa.

Jedna bardzo udana akcja nie może tu jednak zaciemniać obrazu. Za kapitanem reprezentacji, tak jak i za całą Barceloną, popołudnie pełne frustracji, ciągłych pojedynków fizycznych i jednego "co by było, gdyby". "Lewy" po tym meczu najbardziej pamiętany będzie z sytuacji z 24. minuty, gdy powinien był zamknąć płaską centrę Raphinhy z prawej strony, ale w sobie tylko znany sposób nie trafił do siatki z około metra.

Ostatecznie Real triumfował u siebie 3:1, a oba zespoły dzieliła różnica co najmniej jednej klasy. W pojedynku obu dziewiątek aż takiej przepaści rzecz jasna nie było, lecz to Benzema w przeddzień gali Złotej Piłki ma o wiele więcej powodów do samozadowolenia. Za Lewandowskim zaś debiutanckie El Clasico, o którym będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.