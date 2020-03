Powrót króla. Cristiano Ronaldo obejrzał El Clasico z trybun

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ REAL MADRYT - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Portugalczyk przez lata pisał jedyną w swoim rodzaju historię w barwach madryckiego klubu. Od 2009 roku jego rywalizacja z Leo Messim elektryzowała miliony fanów, a samych zainteresowanych napędzała do osiągania jeszcze wyższego poziomu. I choć Cristiano odszedł z Realu w - delikatnie mówiąc - chłodnych relacjach, to nie zapomniał o tym klubie.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki miał w niedzielę wolne. Hit Serie A między Juventusem a Interem nie został rozegrany z powodu zagrożenia koronawirusem we Włoszech. Dlatego też Ronaldo skorzystał z krótkiego urlopu i wybrał się do miejsca, gdzie święcił tak wiele triumfów.

Na lotnisku w Madrycie był już widziany we wcześniejszych godzinach w niedzielę, gdy rozdawał autografy fanom, którzy pamiętają jego wszystkie legendarne występy. Później kamery dostrzegły go w loży VIP-owskiej Santiago Bernabeu w trakcie samego spotkania dwóch największych klubów w Hiszpanii.

Na tym stadionie zjawił się po raz pierwszy od 2018 roku i głośnego transferu do Juventusu.



Cristiano Ronaldo pictured in the stands at the Bernabeu,. pic.twitter.com/21fv1bSkxF — TC. (@TotalCristiano) March 1, 2020





Legenda za życia

Portugalski supergwiazdor w Realu grał przez dziewięć obfitujących w drużynowe i indywidualne sukcesy lat. Jest żywą legendą Królewskich, najlepszym strzelcem w historii klubu, w barwach którego wygrywał m.in. czterokrotnie Ligę Mistrzów czy dwukrotnie ligę hiszpańską.

Niedzielny hit madrytczycy wygrali 2:0.

REAL MADRYT - FC BARCELONA 2:0 (0:0)

Bramki: Vinicius (71.), Mariano (92.)