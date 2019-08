Real Madryt nadal chce Neymara. Oferuje fortunę i zdobywcę Złotej Piłki

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Działacze mistrzów Francji chcą się ponoć pozbyć Neymara i są skłonni wypożyczyć lub sprzedać go do innego klubu. Działacze z Parc des Princes nie chcą jednak oddawać gwiazdora do FC Barcelona, z którą są w nie najlepszych relacjach. Dlatego też zaoferowali 27-letniego piłkarza Realowi Madryt, Juventusowi oraz Manchesterowi United.

Największe zainteresowanie wykazują "Los Blancos", a szczególnie ich prezydent Florentino Perez. Według katalońskiego "Sportu" do Paryża wpłynęła już oficjalna oferta. "Real chce przeznaczyć na zakup Neymara 120 mln euro plus Lukę Modricia" - napisano w dzienniku. Modrić to 34-letni Chorwat, który zdobył Złotą Piłkę FIFA za 2018 rok. Ostatnio jednak spisywał się słabo.

Zdaniem mediów, prezydent madryckiego klubu miał już zaoferować Neymarowi pięcioletnią umowę. Sam gracz nie jest jednak ponoć zdecydowany na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu, gdyż cały czas marzy o powrocie do FC Barcelona. Ze stadionu Camp Nou trafił do PSG w 2017 roku, ale szybko pojawiły się informacje, że nie czuje się dobrze we francuskiej stolicy.

Teraz wydaje się, że powrót do Katalonii będzie skomplikowany.

- Biernie przyglądamy się całej sytuacji. Wiemy, że Neymar nie jest szczęśliwy w Paryżu i tam trzeba rozwiązać problem. W tej chwili jego powrót jest wykluczony - przyznał wiceprezydent klubu z Barcelony Jordi Cardoner.

Coutinho hamulcowym

Warunkiem, który musi być również spełnionym, aby brazylijski gwiazdor wrócił do "Blaugrany", jest odejście jego rodaka Philippe Coutinho.

W klubie mógłby na nim dobrze zarobić. Tymczasem ostatnio podano, że ofensywny pomocnik odrzucił ofertę Tottenhamu i zamierza pozostać na Camp Nou.