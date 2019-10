Fatalny wieczór bramkarza Realu. Zmiana już w przerwie spotkania

W pierwszej połowie w Realu bronił Thibaut Courtois. Przy pierwszym golu Belg mógł zachować się znacznie lepiej, przy drugim był bez szans. Jego przedwczesna zmiana była jednak zaskakująca.

Piłka wturlała się

W 9. minucie meczu Courtois znalazł się sam na sam z Emmanuelem Dennisem. Nigeryjczyk nie trafił jednak czysto w piłkę. Kopnął ją dość przypadkowo, najpierw prawą, a później lewą nogą. To zmyliło golkipera, który za szybko i nieporadnie rzucił się w lewo, kiedy piłka wturlała się obok niego z drugiej strony. Gol kuriozum.



If David De Gea made this save Sky Sports would have done a 2 hour documentary. Ladies and Gentlemen this save from Courtois is simply amazing. pic.twitter.com/EKuYOyM7U0 — UEFA Europa League (@Europaleaggue) October 1, 2019





Punkt Realu w Lidze Mistrzów. Na więcej nie zasłużył Real może się... czytaj dalej » Dennis potknął się także przy drugim trafieniu, jednak wówczas strzelił mocno nad bramkarzem i trudno winić Belga za stratę gola.

Nie zmienia to faktu, że była to już trzynasta bramka, jaką stracił w siedmiu meczach w barwach Realu w Champions League. W pierwszej połowie 27-letni golkiper stracił dwa gole, przy trzech strzałach. Przed zejściem do szatni kibice żegnali go gwiazdami.



Ciekawa jest także inna statystyka. Real po raz pierwszy w historii stracił w europejskich pucharach przynajmniej dwa gole w trzech meczach z rzędu na własnym stadionie.



W przerwie meczu trener Zinedine Zidane zmienił Courtois, a w jego miejsce wprowadził Alphonse’a Areolę. Czy powodem były nieudane interwencje czy niedyspozycja podstawowego golkipera? "As" na gorąco informował, że Belg w przerwie źle się poczuł, miał problemy żołądkowe i zawroty głowy. W internecie pojawiła się także spekulacja na temat rzekomej kontuzji ramienia zawodnika. Fani Królewskich nie chcieli jednak wierzyć w takie tłumaczenia.

Faktem jest, że po zmianie stron Areola grał bez zarzutu, broniąc raz w sytuacji sam na sam z rywalem. Real ostatecznie zremisował na Santiago Bernabeu 2:2.