Chelsea walczyła, ale Real wyrwał półfinał Ligi Mistrzów. Wspaniałe spotkanie w Madrycie

Real odrobił straty i awansował do półfinału

Problemy zdrowotne w Barcelonie i Realu Madryt. W „Dumie Katalonii” pozytywne wyniki testów na koronawirusa otrzymali: Ousmane Dembele, Samuel Umtiti i Gavi. Piłkarze dołączyli zatem do Alejandro Baldego, Jordiego Alby, Clementa Lengleta i Daniego Alvesa, u których koronawirusa wykryto w ubiegłym tygodniu. Z podobnego powodu najbliższy mecz Realu Madryt opuszczą: Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Federico Valverde i Eduardo Camavinga.

Przed niespełna tygodniem, w środę, 6 kwietnia Real w bardzo dobrym stylu wygrał w Londynie 3:1. Wszystkie gole strzelił znajdujący się w znakomitej formie Francuz Karim Benzema.

Wydawało się, że broniący tytułu zdobywców Ligi Mistrzów piłkarze Chelsea nie będą w stanie odrobić strat ze Stamford Bridge.

Zupełnie inna Chelsea

- Jeśli w rewanżu zagramy tak samo, jak w pierwszym meczu, to nie mamy żadnych szans. Jeśli coś uda się zmienić, to kto wie, choć i tak potrzebujemy trzech goli. A jak często się tyle strzela Realowi? - mówił niemiecki szkoleniowiec londyńczyków Thomas Tuchel.

Opiekun Chelsea idealnie przygotował zespół, który w ostatnim czasie miał wiele problemów pozasportowych. Właściciel klubu Roman Abramowicz został zmuszony do opuszczenia Anglii. Stało się to po agresji Rosji w Ukrainie.

Goście kompletnie ograniczyli bardzo mocną broń Realu, a więc szybkie kontry, które w poprzednim meczu miały kapitalne znaczenie. Już w 15. minucie gola dla Chelsea strzelił Mason Mount. Anglik wykorzystał podanie Niemca Timo Wernera. Miejscowi byli bezradni. Londyńczycy nie dopuścili ich w pierwszej połowie do nawet jednego celnego strzału.

Źródło: PAP / EPA Real grał z Chelsea o awans do półfinału

Nos trenera

Krótko po rozpoczęciu drugiej części gry przyjezdni prowadzili już 2:0. W konsternację Santiago Bernabeu wprowadził Antonio Rudiger. Niemiecki defensor wykorzystał zagranie Mounta. Tym samym zawodnicy "The Blues" odrobili straty.

Nieco ponad dziesięć minut później kibice w Madrycie zamarli. Marcos Alonso strzelił gola, ale okazało się, że wcześniej zagrał ręką. Sędzia Szymon Marciniak po interwencji systemu VAR anulował trafienie Hiszpana. W 75. minucie wątpliwości już nie było. Skuteczny tego dnia Werner wykorzystał podanie byłego piłkarza Realu, Chorwata Mateo Kovacicia. Było zatem 3:0. Taki wynik dawał bezpośrednią promocję do kolejnej fazy rywalizacji.

Źródło: PAP Werner strzelił gola dla Chelsea

Real jednak nie zrezygnował. Świetne posunięcie zastosował trener Carlo Ancelotti. Wprowadzony na murawę w 78. minucie Rodrygo już 120 sekund później strzelił gola. Brazylijczykowi przepięknie podał świetny tego wieczoru Chorwat Luka Modrić. Co ciekawe, to była pierwsza bramkowa akcja gospodarzy w całym meczu.

Źródło: PAP Rodrygo zdobył bramkę, która dała dogrywkę

Do końca regulaminowego czasu gry nic się nie zmieniło, choć blisko szczęścia w angielskiej ekipie był Amerykanin Christian Pulisic.

Konieczna była zatem dogrywka.

I w niej znów geniuszem popisał się w tej rywalizacji Benzema. Francuz w 96. minucie pięknym strzałem głową wykorzystał wrzutkę Viniciusa Juniora. Dla 34-latka to był 12. gol w dziewiątym spotkaniu Ligi Mistrzów w tym sezonie. Do końca nic już się nie zmieniło, choć Chelsea bardzo ambitnie atakowała do ostatniej sekundy.

Źródło: Getty Images Benzema znów bohaterem Realu

Zwycięzcy zagrają z lepszym ze starcia Manchesteru City z Atletico Madryt. W pierwszym meczu na wyspach angielski zespół wygrał 1:0. Rewanż w środę o godz. 21.

Real Madryt - Chelsea 2:3 (0:1, 1:3)

Bramki: Rodrygo 80', Benzema 96' - Mount 15', Rudriger 51', Werner 75'

Wyniki i program rewanżowych meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów:



wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - *Villarreal 1:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

*Real Madryt - Chelsea Londyn 2:3 po dogrywce (1:3, 0:1); 3:1



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica Lizbona (godz. 21.00; pierwszy mecz - 3:1)

Atletico Madryt - Manchester City (21.00; 0:1)



* - awans



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Real Madryt

Benfica Lizbona/Liverpool - Villarreal



finał - 28 maja w Saint-Denis