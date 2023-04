Rekordowy Benzema. Francuz przekracza kolejne granice

Relacja na żywo z meczu Real - Chelsea w eurosport.pl

Benzema strzelił gola w 22. minucie pierwszego spotkania z Chelsea i było to jedno z jego najłatwiejszych trafień w karierze. Po strzale Viniciusa Juniora Francuz dobił piłkę do pustej bramki z najbliższej odległości.

Rekordy Benzemy

Ten prosty wydawałoby się gol jest jednak ważny dla kapitana Królewskich. Benzema został bowiem czwartym piłkarzem w historii, który zdobył 90 bramek w Lidze Mistrzów. Przed nim tej samej sztuki dokonali tylko wielcy Cristiano Ronaldo (140), Leo Messi (127) i Robert Lewandowski (91).



Only four players in European Cup / Champions League history have scored 90+ goals in the competition:



Cristiano Ronaldo (140)

Lionel Messi (129)

Robert Lewandowski (91)

Karim Benzema



The Elite Four. pic.twitter.com/jPCd6DPx5s — Squawka (@Squawka) April 12, 2023





Aż 20 ze swoich goli Benzema strzelił w Lidze Mistrzów angielskim zespołom. Lepszy pod tym względem jest tylko Messi. Słynny Argentyńczyk zaaplikował Wyspiarzom 27 goli.

Benzema w środę dołączył tez do elitarnego grona piłkarzy Realu Madryt, którzy rozegrali w barwach Królewskich przynajmniej 130 meczów w Lidze Mistrzów. Dwaj pozostali to legendarni Iker Casillas (150) i Raul (130).



5 - Top 5 players with most appearances for @realmadrid in Champions League history:



150 - Iker Casillas

130 - Raúl González Blanco

130 - KARIM BENZEMA

129 - Sergio Ramos

107 - Roberto Carlos



Legend. pic.twitter.com/w8Ji1D4lHx — OptaJose (@OptaJose) April 12, 2023





Benzema w 2023 roku jest w kapitalnej formie, o czym także świadczą fenomenalne statystyki strzeleckie. Trafienie przeciwko Chelsea było już jego 18. we wszystkich rozgrywkach w obecnym roku kalendarzowym. Tym samym Francuz zrównał się tym osiągnięciem z Erlingiem Haalandem z Manchesteru City, biorąc pod uwagę piłkarzy grających w pięciu najmocniejszych europejskich ligach.



18 - No player from the top five European leagues has scored more goals than @realmadriden's Karim Benzema in 2023 in all competitions (18, level with Erling Braut Halaand). Extraordinary. pic.twitter.com/Zi126jFCDX — OptaJose (@OptaJose) April 12, 2023

Mecz Real - Chelsea zakończył się zwycięstwem Królewskich 2:0.