Wiara Chelsea w awans nie gaśnie. "Drzwi wciąż są uchylone"

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w Lidze Mistrzów

Real wypunktował Chelsea na Santiago Bernabeu Pewne zwycięstwo... czytaj dalej » Tak złych statystyk Chelsea nie miała od prawie trzech dekad. We wszystkich rozgrywkach aż 17 meczów zakończyli bez gola, co przydarzyło im się ostatnio w sezonie 1994/95. Seria czterech kolejnych spotkań bez trafienia do bramki rywala przytrafiła im się równo 30 lat temu. Na Santiago Bernabeu oddali siedem strzałów, z których trzy były skierowane w światło bramki.

Porażka w pierwszym meczu z Realem była w zasadzie potwierdzeniem, że zespół przechodzi obecnie kryzys, pogłębiony w ostatnich tygodniach brakiem stałego trenera. Lampard objął rolę tymczasowo, niewiele ponad tydzień przed walką o półfinał Ligi Mistrzów. Mimo to uważa, że na własnym stadionie jego podopieczni wciąż mogą odwrócić los.

- Na Stamford Bridge mogą się zdarzyć wyjątkowe rzeczy - powiedział po meczu.

"Drzwi są otwarte"

- Zabrakło nam wiary. Zawodnicy nie wiedzą, jak są dobrzy, a było w ich grze sporo dobra. W przyszłym tygodniu będzie wielka walka - zapowiedział. - Drzwi wciąż są uchylone. Od nas zależy, czy otworzymy je kopniakiem - dodał.

Zdaniem Lamparda do zmiany sytuacji powinna wystarczyć zmiana nastawienia drużyny. Eksperci na Wyspach Brytyjskich wskazują jednak, że problemem The Blues jest przede wszystkim brak zdecydowania w grze ofensywnej.

Źródło: Getty Images Frank Lampard i Reece James

Niewidoczny atak

- Duża część Chelsea, zwłaszcza w fazie ataku, staje się nagle niewidoczna - analizował po spotkaniu były piłkarz Premier League Chris Sutton. - Nawet Brentford strzelił w tym sezonie więcej goli w lidze. To zawstydzające dla takiej drużyny jak Chelsea - dodał.

- Chelsea ma wiele talentów w drużynie, wszyscy mają wielkie umiejętności - wtórował mu Mario Melchiot, który z zespołem Chelsea sięgał w 2000 roku po Puchar Anglii. - To pewne, że potrzebują napastnika. Ale ci goście, którzy teraz grają, również muszą wykazywać więcej chęci do zdobywania bramek - zauważył.

Rewanżowy mecz, który przesądzi o awansie do najlepszej czwórki tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, odbędzie się 18 kwietnia w Londynie.

Wyniki ćwierćfinałowych meczów Ligi Mistrzów:

wtorek 11 kwietnia:

Benfica Lizbona - Inter Mediolan 0:2

Manchester City - Bayern Monachium 3:0

środa 12 kwietnia:

Real Madryt - Chelsea 2:0

AC Milan - Napoli 1:0

rewanże (18-19 kwietnia)

półfinały (9-10 i 16-17 maja):

AC Milan/Napoli - Benfica/Inter

Real Madryt/Chelsea - Manchester City/Bayern Monachium