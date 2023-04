Lekko, łatwo i przyjemnie. Ligowe zwycięstwo Realu

FC Barcelona - Atletico Madryt: kiedy i o której mecz ligi hiszpańskiej? FC Barcelona -... czytaj dalej » Piłkarze Realu przed sobotnim meczem tracili do pierwszej w tabeli La Liga Barcelony jedenaście punktów. Duma Katalonii w ostatnim czasie seriami gubiła punkty, a w niedzielę zagra z rozpędzonym Atletico Madryt. Królewscy wiedzieli więc doskonale, że muszą wygrać spotkanie z dwunastą Celtą Vigo, bo to może im pomóc zmniejszyć stratę do lidera.

Dominacja Realu

Trener Carlo Ancelotti dał odpocząć kilku swoim doświadczonym piłkarzom, na ławce zasiedli m.in. Luka Modrić i Toni Kroos. Real i tak był zdecydowanym faworytem w meczu u siebie.

Królewscy od początku spotkania mieli inicjatywę, zdecydowanie dłużej utrzymywali się przy piłce i stwarzali sobie kolejne okazje bramkowe. Gospodarze zazwyczaj kończyli akcje strzałami z dystansu, ale byli mocno nieskuteczni. Z drugiej strony piłkarze Celty Vigo umiejętnie się bronili.

Tak było do 42. minuty. Wówczas Daniel Ceballos podał kapitalne podanie do Viniciusa Juniora, ten przedłużył ze skrzydła do Marco Asensio, a Hiszpan celnym strzałem dał prowadzenie swojej drużynie. To jego ósmy gol w sezonie La Liga.

Źródło: Getty Images Marco Asensio zagrał dobry mecz

Tuż po zmianie stron Real podwyższył prowadzenie. Po rzucie rożnym Eder Militao wyskoczył najwyżej ze wszystkich i mocnym strzałem głową pokonał bramkarza rywali.

Od tego momentu Real w pełni kontrolował wydarzenia na boisku i nie forsował tempa. Miejscowi mieli jeszcze okazje na kolejne gole, groźnie strzelał m.in. Karim Benzema, ale wynik nie uległ już zmianie.

Real Madryt - Celta Vigo 2:0 (1:0)

Bramki: Marco Asensio (42), Eder Militao (48)