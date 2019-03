Bernabeu jest bordowo-granatowe. Barcelona znów zdobyła Madryt

Mecze ligi hiszpańskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Dwaj hiszpańscy giganci byli świeżo po rewanżowym spotkaniu Pucharu Króla, w którym Real spisał się dobrze, a jednak przegrał. Obrońcy tytułu po dwóch bramkach Luisa Suareza i jednej samobójczej upokorzyli Los Blancos na ich obiekcie i potwierdzili, że na Bernabeu czują się jak u siebie w domu. W sobotę dokonali tego ponownie, choć już w nie tak spektakularnym stylu.

Ernesto Valverde po raz kolejny przechytrzył Santiago Solariego. O ile Barca w meczu pucharowym oddała inicjatywę przeciwnikom i po prostu czekała na swoje szanse, o tyle w lidze już postanowiła przejąć kontrolę na meczem od samego początku.

Królewscy próbowali grać z kontry, lecz wychodziło im to co najmniej kiepsko, w swoich atakach byli o wiele mniej konkretni od gości. Najpierw bardzo dobrą okazję stworzył po strzale z linii pola karnego Suarez, którego próbę obronił Thibaut Cortouis. Później bliski gola był Leo Messi, jednak jego sprytny lob prawą nogą minął o kilkanaście centymetrów słupek gospodarzy. Co nie udało się Messiemu, wyszło perfekcyjnie Rakiticiowi. W 26. minucie Chorwat zagrał na raz z Suarezem i gdy wszedł w madryckie pole karne, to na belgijskiego bramkarza znalazł sposób sprytną podcinką.

Bezproduktywny Real

Choć do końca pozostawała wówczas godzina gry, to w tamtym momencie mecz dla Realu praktycznie się skończył. Solari nie miał pomysłu na grającą lepiej, bardziej składnie i drużynowo Barcelonę. Królewscy zdecydowali się na dwa poważniejsze i bardziej intensywne serie ataków, pierwszą na początku drugiej połowy, drugą już pod sam koniec meczu.

Niech najwięcej o ich skuteczności powie to, że i tak o wiele groźniejsze okazywały się wówczas kontry Blaugrany. Zdecydowanie najbliżej zdobycia bramki już w doliczonym czasie gry był Messi. Po technicznym strzale lewą nogą Argentyńczyka zabrakło niewiele.



Ramos brutalny jak zwykle

Tradycyjnie, jak przystało na El Clasico, na murawie nie zabrakło ostrej gry. Sędzia pokazał zawodnikom tego dnia pięć żółtych kartek, a mógł kilka kolejnych. Nie obyło się też bez kontrowersji wokół zachowania Sergio Ramosa. Tym razem krnąbrny Hiszpan uderzył w twarz Messiego w trakcie wyprowadzania akcji pod koniec pierwszej połowy.

Powtórki pokazywały wyraźnie, że zachowanie to nie było przypadkowe i zasługiwało na upomnienie, aczkolwiek Hiszpanowi się wówczas upiekło. Żółtą kartkę co prawda dostał, lecz już w drugiej części gry, za inne nieprzepisowe zagranie.

W Madrycie zimno, aż minus dwanaście

Barca wygrała po raz drugi w ciągu jednego tygodnia na Bernabeu i po 26 ligowych kolejkach ma 60 punktów w tabeli, dwanaście więcej od Realu, który może powoli żegnać się z marzeniami o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu.