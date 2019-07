10 goli w derbach Madrytu. "Królewscy wyglądali jak wrak drużyny"

Wiele czołowych drużyn Europy przygotowuje się do sezonu w Stanach Zjednoczonych w corocznym turnieju towarzyskim International Champions Cup. Real spisał się w nim fatalnie. Na początek imprezy przegrał z Bayernem Monachium 1:3, potem zremisował z Arsenalem 2:2, a teraz został rozgromiony przez Atletico.

Podopieczni Diego Simeone dosłownie zmiażdżyli lokalnego rywala. Zaczęli strzelanie już w pierwszej minucie meczu, po 28 minutach prowadzili 4:0, a na początku drugiej połowy aż 6:0. Real otrząsnął się dopiero w końcówce. Cztery gole dla zwycięzców strzelił Diego Costa.

"Nie ma na to wytłumaczenia"

Hiszpański napastnik nie dokończył jednak spotkania. W 64. minucie starł się z kolegą z reprezentacji Danim Carvajalem i obaj wylecieli z boiska.

Końcowy wynik to 7:3 dla Atletico. Niby to tylko sparing, ale rezultat jest szokujący. Real wyjedzie z USA bez wygranej, za to z 12 straconymi bramkami, co źle wróży przed startem sezonu. Liga hiszpańska rusza 17 sierpnia.

Źródło: JUSTIN LANE/PAP/EPA Awantura w trakcie meczu

Zidane zadowolony z transferów, zmartwiony kontuzjami Real Madryt latem... czytaj dalej » Po meczu trener Królewskich Zinedine Zidane był mocno zrezygnowany.

- Bardzo źle weszliśmy w to spotkanie. W pierwszej połowie nie istnieliśmy na boisku. Nie mam wytłumaczenia naszej fatalnej postawy. Oni byli lepsi w każdym elemencie gry. Teraz musimy zrobić wszystko, aby być gotowym na pierwszy mecz ligowy. Na razie jesteśmy dalecy od dobrej formy - powiedział Francuz.

"Real to wrak drużyny"

Hiszpańska prasa mocno skrytykowała Real. "Królewscy wyglądali jak wrak drużyny. Ich postawa była absurdalna" - napisał dziennik "As".

"Marca" dodała, że podopieczni Zidane'a to w tej chwili "tylko zlepek nazwisk, nie przypominający drużyny". Zdaniem gazety drużyna nie miała ani pomysłu ani chęci na grę w piłkę nożną.

Jak na razie zdecydowanie poniżej oczekiwań spisują się sprowadzeni przed sezonem Eden Hazard (z Chelsea) i Luka Jović (z Eintrachtu).