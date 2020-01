Real z Superpucharem Hiszpanii. Zdecydował konkurs rzutów karnych

Za nami pierwsza edycja Superpucharu Hiszpanii rozgrywanego w nowej formule. Był to turniej pełen sprzeczności. W niedzielę derby Madrytu odbywały się na obiekcie King Abdullah Sports City w saudyjskiej Dżuddzie. W finale nie oglądaliśmy ani mistrza Hiszpanii - Barcelony, która odpadła po porażce 2:3 z Atletico, ani zdobywców Pucharu Króla - Valencii, która uległa Realowi 1:3.

W ramach nowego formatu triumfatora rozgrywek wyłoniono spośród czterech drużyn. Oprócz Poważny problem mistrzów Hiszpanii. Długa przerwa Luisa Suareza Drużyna Barcelony... czytaj dalej » tradycyjnych uczestników takich zawodów, do Arabii Saudyjskiej zaproszono także dwa pozostałe najwyżej sklasyfikowane zespoły minionego sezonu LaLiga.

Kolejny rozdział rywalizacji

Real i Atletico w ostatnich latach kilkukrotnie mierzyły się ze sobą w finałowych starciach różnych rozgrywek. O krajowy Superpuchar rywalizowali ze sobą w 2014 roku. Wówczas w dwumeczu minimalnie lepsi okazali się gracze Los Rojiblancos, którzy po remisie 1:1 na Estadio Santiago Bernabeu wygrali przed własną publicznością 1:0 dzięki trafieniu Mario Mandzukicia.

W niedzielę piłkarze prowadzeni przez Diego Simeone również mieli pewną przewagę z uwagi na kłopoty kadrowe rywali. Problemy zdrowotne uniemożliwiły bowiem występy w Arabii Saudyjskiej Karimowi Benzemie, Garethowi Bale'owi i Edenowi Hazardowi.

Na szpicy ofensywy Los Blancos, podobnie jak w półfinałowym starciu z Valencią, ustawiony został Luka Jović. Serb pozyskany przed startem sezonu z Eintrachtu Frankfurt w dotychczasowych występach zawodził oczekiwania trenera i kibiców. W szesnastu meczach w barwach Realu zaledwie raz zdołał trafić do siatki.

Dwa oblicza Jovicia

Pierwsza połowa rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii nie dostarczyła większych emocji. Niezłych okazji pod bramką strzeżoną przez Thibauta Courtoisa nie wykorzystali Joao Felix i Alvaro Morata.

W ekipie Realu kolejne bezbarwne zawody rozgrywał Jović. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, 22-letni napastnik do przerwy zanotował tylko dziesięć kontaktów z piłką - najmniej ze wszystkich uczestników meczu. Ani razu nie znalazł się z futbolówką w polu karnym przeciwników.



Nieco ciekawiej zrobiło się po zmianie stron. Już kilka minut po powrocie piłkarzy na murawę bliski przełamania był Jović. Serb z impetem wpadł z piłką w szesnastkę Atletico, lecz jego strzał o centymetry minął słupek bramki.

W dalszej części drugiej odsłony wypracował również dogodną sytuację dla Fede Valverde. Urugwajczyk z bliska uderzył jednak nad poprzeczką. Więcej szans Jović już nie miał, gdyż w 83. minucie jego miejsce na boisku zajął wprowadzony z ławki Mariano Diaz.

Gorąca końcówka

Tablica wyników nadal wskazywała 0:0, lecz emocje wyraźnie rosły z każdą kolejną chwilą. Najlepszą szansę do zdobycia gola dziesięć minut przed końcem miał Morata, lecz Courtois wyszedł zwycięsko z tego pojedynku.

W doliczonym czasie gry obie drużyny mogły rzutem na taśmę rozstrzygnąć losy finałowej rywalizacji na swoją korzyść. Najpierw znakomitej okazji nie wykorzystał jednak Rodrygo Goes, trafiając z kilku metrów prosto w Jana Oblaka. Po chwili Courtois nie dał się zaskoczyć Thomasowi.

Goli nie doczekaliśmy się również w dogrywce, a na murawie wyczuwalna była coraz większa nerwowość. Szczególnie gorąco zrobiło się 115. minucie po tym, jak Fede Valverde ostrym faulem zatrzymał pędzącego na bramkę Moratę. Zasłużenie wyleciał za to zdarzenie z boiska, lecz po chwili doszło do przepychanek między zawodnikami obu zespołów. Sędzia opanował sytuację, rozdając kolejne kartki.

Real wygrał wojnę nerwów

W niedzielny wieczór piłka po raz pierwszy wylądowała w siatce dopiero w konkursie jedenastek. Zdecydowanie lepiej w tym elemencie radzili sobie Królewscy, którzy nie pomylili się przy żadnej próbie. Skutecznie z wapna strzelali Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modrić i Sergio Ramos. W ekipie Atletico zawiedli Saul Niguez i Thomas. Trafienie Kierana Trippiera na nic się już nie zdało i Los Rojiblancos musieli pogodzić się z porażką.