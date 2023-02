18-letni rezerwowy uratował Real

Piłkarze Realu Madryt przylecieli do Helsinek, gdzie w środę 10 sierpnia zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt w meczu o Superpuchar Europy.

Urugwajczyk zadebiutował w barwach Realu w lidze w ubiegłym tygodniu, w starciu z Osasuną Pampeluna (2:0). Wówczas wszedł na boisko jedynie na kilka końcowych minut. Tym razem włoski trener Carlo Ancelotti wpuścił go nieco wcześniej, bo w 77. minucie.

Real wyrównał w 85. minucie

Chwilę później gola zdobyli jednak rywale. Po dośrodkowaniu Francuza Antoine'a Griezmanna z rzutu wolnego najwyżej w polu karnym wyskoczył Urugwajczyk Jose Maria Gimenez i oddał precyzyjne uderzenie głową.



Prowadzenie Atletico było zaskakujące, bo goście grali już wtedy w osłabieniu. Kwadrans wcześniej czerwoną kartkę zobaczył Argentyńczyk Angel Correa.



W 85. minucie broniącym tytułu gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania. Piłkę w pole karne zagrał z rzutu rożnego Chorwat Luka Modrić. Rodriguez, przy którym nie było żadnego obrońcy Atletico, wyskoczył najwyżej i trafił do siatki głową.



Real ma 52 punkty i nadal jest wiceliderem hiszpańskiej ekstraklasy. Prowadząca Barcelona zgromadziła o siedem punktów więcej. Drużyna Roberta Lewandowskiego w niedzielę zagra na wyjeździe z Almerią. Początek spotkania o godz. 18:30.



Z kolei Atletico zachowało czwartą pozycję z 42 punktami, ale ma już tylko dwa przewagi nad Betisem Sewilla, który w piątek ograł na wyjeździe Elche 3:2

Wyniki 23. kolejki La Liga:

Real Madryt - Atletico Madryt 1:1 (0:0)

Bramki: Alvaro Rodríguez (85) - Jose Gimenez (78)

Espanyol - Mallorca 2:1

Cadiz - Rayo Vallecano 1:0

Valencia - Real Sociedad

Elche - Betis Sewilla 2:3

niedziela

Athletic Bilbao - Girona

Celta Vigo - Real Valladolid

Almeria - Barcelona

Sevilla - Osasuna Pampeluna



poniedziałek

Villarreal - Getafe