El Clasico w finale nie będzie, Real sensacyjnie odpadł. "To nie katastrofa"

Dwie bramki dla Athletic zdobył Raul Garcia - pierwszą w 18. minucie, drugą 20 minut później z karnego. Królewscy przegrywali 0:2 i po przerwie rzucili się do odrabiania strat. Nietypowy konkurs jedenastek. Barcelona po mękach w finale Superpucharu Hiszpanii Dopiero seria... czytaj dalej »

Mieli pecha

Szybko uzyskali przewagę, ale rywale skutecznie się bronili. Najwięcej pecha miał Marco Asensio, który dwa razy trafił w słupek i raz w poprzeczkę.

Kontaktowego gola dla Realu uzyskał dopiero w 73. minucie Karim Benzema, ale więcej stołeczny zespół nie był w stanie zdziałać. W doliczonym czasie gry (dziewięć minut) mistrzowie Hiszpanii atakowali z pasją, zespół z Bilbao skutecznie się bronił.

W siódmej minucie dodatkowego czasu pojawiły się nadzieje na wyrównanie i dogrywkę. Sędzia Juan Martinez Munuera przerwał grę i przy pomocy VAR sprawdzał, czy nie będzie musiał podyktować karnego dla Realu. Przewinienia kwalifikującego się do takiej decyzji jednak nie było, mecz zakończył się zatem zwycięstwem Athletic.

- Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Rywale mieli dwie sytuacje i strzelili dwa gole. Po przerwie zagraliśmy kompletnie inaczej. To nie jest katastrofa. Byłaby, gdybyśmy nie próbowali, nie dali z siebie wszystkiego. Takie jest życie, musimy dalej pracować, nie zawsze da się wygrywać - powiedział po meczu trener Realu Zinedine Zidane.



4 - @AthleticClub will play their fourth final in #SuperCup all against @FCBarcelona. They have won one of the previous three , the other were won by a double title in 1984/85 season. Repetition. pic.twitter.com/cBiogGT38a — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2021





W niedzielnym finale w Sewilli zespół z Kraju Basków spotka się ze zwycięzcą pierwszego półfinału - Barceloną. Oba zespoły zmierzą się w decydującym starciu tych rozgrywek czwarty raz w historii. W środę Duma Katalonii pokonała w Kordobie w serii rzutów karnych Real Sociedad San Sebastian 3-2. Po 120 minutach gry było 1:1.

Formułę miniturnieju wprowadzono przed rokiem, gdy impreza gościła w Arabii Saudyjskiej, co wywołało dużo kontrowersji, ale też przyniosło pokaźne zyski hiszpańskiej federacji i klubom.

W tym roku - ze względu na pandemię COVID-19 - zdecydowano się rozegrać mecze z udziałem mistrza (Real), wicemistrza (Barcelona) oraz finalistów Pucharu Króla (Real Sociedad i Athletic) na neutralnych boiskach w Andaluzji.